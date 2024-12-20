График работы торговых сетей Литвы в праздники: придется поискать открытые магазины

Магазины Iki 24 декабря закроются в 18 ч.
25 декабря обычные магазины работать не будут, однако в Вильнюсе работают 4 автономных магазина IKI GO!. Эти магазины находятся: ул. Дидижёи, 6, Старый город; ул. С.Станявичаус, 3, рядом с заправкой Neste; ал. Саулетякё, 2, рядом с общежитиями; ул. Калварию, 2 – около Зеленого моста.
26 декабря магазины Iki будут открыты с 9 до 21 ч.
31 декабря магазины Iki будут работать до 20 ч.
1 января с 10 до 20 ч. будут работать всего 30 магазинов сети. Их список можно найти здесь.
Как и прежде, 25 декабря будут закрыты все физические магазины сети Rimi, а в первый день 2025 года будут работать дежурные магазины.
24 декабря все магазины Rimi закроются в 19 ч., а 25 декабря будут закрыты. 26 декабря магазины откроются позже – будут работать с 9 до 20 ч.
31 декабря все магазины Rimi будут работать до 20 ч., а 1 января 2025 г. будут открыты только дежурные магазины этой сети.
Магазины Maxima не будут работать в первый день Рождества – 25 декабря и Нового года – 1 января.
Как указано в пресс-релизе торговой сети, в канун Рождества и Нового года магазины будут работать сокращенно. В Сочельник (24 декабря) магазины будут открыты до 20.00 ч., за исключением вильнюсского магазина Maxima по адресу Упес, 5 – он будет работать до 19.00 ч.
В новогоднюю ночь (31 декабря) – магазины будут работать до 21.00 час. за исключением магазинов, которые обычно открыты до 20.00 ч., а также вильнюсского магазина Maxima на улице Упес – он будет работать до 19.00 ч. Во второй день Рождества (26 декабря) все магазины Maxima будут открыты с 9.00 ч. и закроются в обычное время.
На данный момент в Литве работает около двух с половиной сотен магазинов Maxima, в которых насчитывается около 11 000 работников.
В Литве восьмой год подряд магазины Lidl не будут работать 25 декабря и 1 января.
В Сочельник и канун Нового года магазины закроются раньше обычного, чтобы работники больше времени могли провести со своими близкими.
25 декабря и 1 января магазины не будут работать вообще, 24 декабря они закроются в 18 ч., а 31 декабря – в 20 ч. 26 декабря все магазины сети будут работать с 9 до 20 ч.
На данный момент в Литве действует 77 магазинов сети Lidl.
Графиком работы на праздники поделилась и сеть Norfa. Ее представитель Дарюс Рилишкис сказал, что 24 декабря магазины Norfa закроются в 18 ч., а 25 декабря не будут работать вообще.
26 декабря магазины начнут работать с 10 ч.
31 декабря магазины будут работать с 20 ч., с 1 января будут закрыты.
Коммерческий директор Aibe Жидре Баскутите сказала Delfi, что большая часть магазинов AIBĖ в праздники будет работать, однако каждый магазин устанавливает время работы индивидуально с учетом потребностей покупателей.
„Для удобства покупателей мы рекомендуем зайти на наш www.aibe.ltir и проверить время работы ближайшего к вам магазина.
Мы будем регулярно напоминать об изменении графика работы в социальных сетях и на сайте, чтобы ваш опыт был положительным“, – сказала Баскутите.
Меняется время работы ТЦ Akropolis
Представитель компании Akropolis Group Доминикас Мертинас информировал, что по традиции изменится время работы вильнюсского, клайпедского и шяуляйского ТЦ Akropolis.
В первый день Рождества в ТЦ Akropolis в этих городах не будут работать магазины, кафе и рестораны, другие места развлечений и услуг.
В Сочельник и канун Нового года магазины и места развлечений закроются раньше. 1 января в вильнюсском и клайпедском Akropolis будут работать только кафе, рестораны и места развлечений, а в шяуляйском – только часть мест развлечения.
В клайпедском Akropolis спортклуб Gym+ будет открыт все дни круглосуточно. 24 декабря большая часть магазинов и мест развлечения закроется в 17 ч., но есть несколько исключений.
Магазины Maxima в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском Akropolis будут работать до 20 ч., раньше закроются банковские отделения. Кинотеатр в вильнюсском Akropolis закроется в 16 ч., магазин Ermitažas в 18 ч., аптека Eurovaistinė – в 19 ч.
В клайпедском Akropolis в этот день не будет работать боулинг, кинотеатр закроется в 15 ч., Eurovaistinė в 18 ч. В шяуляйском Akropolis в этот день также не будет работать боулинг, кинотеатр будет работать до 15 ч., Eurovaistinė будет работать с 9 до 19 ч.
26 декабря большая часть магазинов в ТЦ Akropolis будет работать по обычному графику. Однако есть несколько исключений. Откроются не все банки, а те, которые будут работать, закроются раньше.
Магазины Maxima откроются с 9 ч. В вильнюсском Akropolis Eurovaistinė и Ermitažas будут работать с 9 ч. В клайпедском и шяуляйском Akropolis Eurovaistinė будет работать с 9 до 20 ч. 31 декабря рестораны, магазины, почтовые отделения, Eurovaistinė и Ermitažas закроются в 19 ч., банковские отделения также закроются раньше. Магазины Maxima будут работать до 21 ч.
Ледовая арена в Клайпеде и Шяуляй закроется в 19 ч., в Вильнюсе – в 19.30 ч.
В столичном Akropolis кинотеатр закроется в 16 ч., в клайпедском и шяуляйском в 18 ч.
1 января магазины, банковские и почтовые отделения в Akropolis работать не будут. В клайпедском и шяуляйском Akropolis не будут работать ледовые арены, а в вильнюсском арена будет открыта с 12 до 21 ч. В шяуляйском Akropolis не будут работать и рестораны, в Вильнюсе и Клайпеде они будут открыты с 12 до 22 ч. Кинотеатры в Akropolis будут работать с 12 до 22 ч., в это же время в Клайпеде и Шяуляй будет работать и боулинг.
В торговом центре Europa два дня будет работать только спортклуб
ТЦ Europa сообщает, что в Сочельник, второй день Рождества и 31 декабря он будет работать с 10 до 17 ч.
25 декабря и 1 января в этом ТЦ будет работать только спортклуб Lemon Gym.
Магазин IKI 24, 26 и 31 декабря будет работать с 8 до 17 ч.