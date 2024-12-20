График работы торговых сетей Литвы в праздники: придется поискать открытые магазины

1 января магазины, банковские и почтовые отделения в Akropolis работать не будут. В клайпедском и шяуляйском Akropolis не будут работать ледовые арены, а в вильнюсском арена будет открыта с 12 до 21 ч. В шяуляйском Akropolis не будут работать и рестораны, в Вильнюсе и Клайпеде они будут открыты с 12 до 22 ч. Кинотеатры в Akropolis будут работать с 12 до 22 ч., в это же время в Клайпеде и Шяуляй будет работать и боулинг.