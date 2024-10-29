График работы Senukai на длинных выходных: что нужно знать покупателям

Как указано в пресс-релизе, 1 ноября магазины торговой сети Senukai в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Алитусе, Биржай, Друскининкай, Электренай, Кайшядорисе, Мажейкяй, Пренай, Рокишкисе, Тельшяй, Укмерге, Утене и Зарасай будут работать по воскресному графику.
2 ноября – по обычному субботнему графику. Следует отметить, что в выходные дни Велинес время работы других магазинов Senukai будет сокращено.
А в воскресенье, 3 ноября, все магазины Senukai откроют свои двери в обычном режиме.
Розничная сеть под управлением Kesko Senukai состоит из 94 собственных и франчайзинговых магазинов в Литве, Латвии и Эстонии. Также компания владеет Kesko Senukai Digital, которая развивает электронную торговлю и управляет 6 магазинами электроники.