2024.10.29 10:30

График работы Senukai на длинных выходных: что нужно знать покупателям

 
ru.DELFI.lt
Senukai
Senukai
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Магазины сети товаров для строительства, ремонта и товаров для дома Senukai будут обслуживать покупателей в течение длинных выходных (1-3 ноября), но время работы некоторых из них будет короче.

Как указано в пресс-релизе, 1 ноября магазины торговой сети Senukai в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Алитусе, Биржай, Друскининкай, Электренай, Кайшядорисе, Мажейкяй, Пренай, Рокишкисе, Тельшяй, Укмерге, Утене и Зарасай будут работать по воскресному графику.

2 ноября – по обычному субботнему графику. Следует отметить, что в выходные дни Велинес время работы других магазинов Senukai будет сокращено.

А в воскресенье, 3 ноября, все магазины Senukai откроют свои двери в обычном режиме.

Розничная сеть под управлением Kesko Senukai состоит из 94 собственных и франчайзинговых магазинов в Литве, Латвии и Эстонии. Также компания владеет Kesko Senukai Digital, которая развивает электронную торговлю и управляет 6 магазинами электроники.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии