2024.11.21 14:04

Готовят новый железнодорожный маршрут – когда поедем из Вильнюса в Даугавпилс?

 
ru.DELFI.lt
„LTG Link“ traukinys
„LTG Link“ traukinys
ФОТО: LTG

Литовская Пассажирская компания LTG grupė LTG Link оценивает возможности открытия железнодорожного сообщения между Вильнюсом и Даугавпилсом с весны 2025 года (когда будет завершен ремонт на этом участке).

21 ноября провели пилотный рейс на этом участке, который показал что дорога займет 2,5 часа.

LTG Link оценивает этот маршрут вместе с Висагинским муниципалитетом. Этот рейс обеспечит удобное сообщение между Висагинасом и Даугавпилсом.

„Сейчас поездки по железной дороге пользуются популярностью, поэтому мы считаем, что самое время возобновить этот маршрут и обеспечить еще одно международное направление, которое восполнит ожидания жителей Висагинаса и Даугавпилса, будет удобным для жителей обеих стран посещать Латвию и Литву“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

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