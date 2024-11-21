Готовят новый железнодорожный маршрут – когда поедем из Вильнюса в Даугавпилс?

21 ноября провели пилотный рейс на этом участке, который показал что дорога займет 2,5 часа.

LTG Link оценивает этот маршрут вместе с Висагинским муниципалитетом. Этот рейс обеспечит удобное сообщение между Висагинасом и Даугавпилсом .

„Сейчас поездки по железной дороге пользуются популярностью, поэтому мы считаем, что самое время возобновить этот маршрут и обеспечить еще одно международное направление, которое восполнит ожидания жителей Висагинаса и Даугавпилса, будет удобным для жителей обеих стран посещать Латвию и Литву“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.