Государство будет скупать землю между Вильнюсом и Каунасом

По предварительным данным, возможная стоимость выкупа всех участков - 100 млн. евро (точная сумма будет известна после того, как проведут процедуру индивидуальной оценки имущества)“, – указали представители Министерства транспорта.

„Перенятие земли начнется с принятия соответствующего постановления правительства и будет длиться до 2027 г.

Кроме того, обещают начать проектирование основной линии, соединяющей Вильнюс, Каунас и региональный узел с Кайшядорисом, Вевисом и Лентварисом.

Если чиновники одобрят такое решение, с 24 февраля 2025 года до 2027 г. у жителей будут скупать землю и постройки.

Политики намерены дать зеленый свет проекту Rail Baltica на участке между Вильнюсом и Каунасом.

По ее словам, на участке Каунас–граница Литвы и Латвии, где сейчас идут работы, было выкуплено 2566 участков (или их части) и 1 жилой дом.

Пресс-секретарь проекта Rail Baltica Гинтаре Урнеже сказала, что жителям за землю и постройки, которые нужны для нужд проекта платят деньги.

Ранее сообщалось, что проект завершится в 2026 году, однако уже сейчас ясно, что окончание проекта отсрочат.

Напомним, что проект Rail Baltica был признан проектом особого государственного значения, а парламент принял закон о перенятии земли для нужд общества, что облегчило процедуру скупки необходимых участков для нужд Rail Baltica.

„В Литве ради проекта Rail Baltica требуется выкупить 154 жилых дома.

<…> на некоторых участках частные дома сохраняют. Например, в Паневежском районе по договоренности с Департаментом культурного наследия, Минкультом и Министерством транспорта была смещена трасса и сохранены 23 здания в садоводческом товариществе Šilas“, – рассказала Урнеже.

Выкупать будут не только участки и дома для самой железной дороги, но и для инфраструктуры.

Правда, Урнеже напомнила, что владельцы земли могут не согласится на продажу земли.