Государственная продовольственно-ветеринарная служба увольняет 50 сотрудников

 
ELTA
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) планирует уволить 50 сотрудников и проинформировала об этом Службу занятости.

По данным Государственного фонда социального страхования (Содра), на 20 февраля в бюджетном учреждении работали 902 сотрудника.

Средняя зарплата, выплаченная им в декабре, составила 2013,57 евро (около 1259 евро "на руки").

ГПВС расследует жалобы потребителей, их организаций, других заинтересованных учреждений и организаций на пищевые продукты, не соответствующие безопасности, качеству, маркировке, предоставлению информации о товарах, включая указание цены, и другим обязательным требованиям, оказанию услуг по обращению с небезопасными пищевыми продуктами; анализирует жалобы потребителей, отвечает за их мониторинг и т. д.

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