Гостиница Grand Hotel Kempinski Vilnius готовится к реконструкции

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Гостиница Grand Hotel Kempinski Vilnius летом принимала почетных гостей, а сейчас готовится к реконструкции. Сообщается, что во время реконструкции гостиница не будет закрыта.

"Планируются работы по обновлению, только мы еще не решили, какого масштаба они будут. Решения будут приняты в ближайшие две недели", – сказал глава Kempinski, Radisson Blue Royal Astorija и инвестиционного фонда Airport Hotels Fund Лауринас Антропикас.

По его словам, во время реконструкции обновят некоторые детали.

"Но решается также вопрос более масштабной реновации", – подтвердил он и прибавил, что гостиница не будет закрыта, она будет работать и принимать гостей.

Работы начнутся в ближайшее время, в январе или в феврале.

"Реконструкция продлится несколько месяцев, по крайней мере первый ее этап. Что касается дальнейших планов, пока неясно", – сказал Антропикас.

Гостиница Grand Hotel Kempinski Vilnius, как и Radisson Blu Royal Astorija Hotel принадлежат холдингу ААА, владельцем которого является Марюс Якулис-Ясонас.

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