2025.03.05 15:21

Госсовет: 87 000 бытовых потребителей в Литве по-прежнему переплачивают за электроэнергию

 
Elta
Visuomeninė „Ignitis“ elektra nuo 2025 metų sausio brangsta
Visuomeninė „Ignitis“ elektra nuo 2025 metų sausio brangsta
ФОТО: viviamo | Shutterstock

С начала 2025 года количество бытовых потребителей электроэнергии, переплачивающих за электроэнергию, сократилось почти на 100 тыс., сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы. Однако, по данным совета, около 87 тыс. потребителей по-прежнему переплачивают и платят за электроэнергию более 0,29 евро/кВтч.

Как утверждает Совет, по состоянию на 1 января за электроэнергию переплачивали 181 тыс. потребителей.

По данным ГСРЭ, при оценке планов, которые в настоящее время предлагают независимые поставщики новым бытовым потребителям, можно выбрать план со стоимостью до 0,25 евро/кВтч. Также отмечается, что увеличивается количество потребителей, которые платят до 0,249 евро/кВтч – на 1 января их было 330 тыс., а на 1 марта число таких потребителей достигло 447 тыс.

Независимые поставщики электроэнергии предлагают тарифные планы по значительно более низким ценам. Например, потребитель, потребляющий 100 кВтч в месяц по тарифу с одной часовой зоной, может заключить договор по ценам от 0,21 евро/кВтч, поэтому ГСРЭ призывает потребителей активно интересоваться предложениями и выбирать наиболее выгодный тарифный план.

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