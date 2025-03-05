Госсовет: 87 000 бытовых потребителей в Литве по-прежнему переплачивают за электроэнергию

Как утверждает Совет, по состоянию на 1 января за электроэнергию переплачивали 181 тыс. потребителей.
По данным ГСРЭ, при оценке планов, которые в настоящее время предлагают независимые поставщики новым бытовым потребителям, можно выбрать план со стоимостью до 0,25 евро/кВтч. Также отмечается, что увеличивается количество потребителей, которые платят до 0,249 евро/кВтч – на 1 января их было 330 тыс., а на 1 марта число таких потребителей достигло 447 тыс.
Независимые поставщики электроэнергии предлагают тарифные планы по значительно более низким ценам. Например, потребитель, потребляющий 100 кВтч в месяц по тарифу с одной часовой зоной, может заключить договор по ценам от 0,21 евро/кВтч, поэтому ГСРЭ призывает потребителей активно интересоваться предложениями и выбирать наиболее выгодный тарифный план.