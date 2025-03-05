Госсовет: 87 000 бытовых потребителей в Литве по-прежнему переплачивают за электроэнергию

По данным ГСРЭ, при оценке планов, которые в настоящее время предлагают независимые поставщики новым бытовым потребителям, можно выбрать план со стоимостью до 0,25 евро/кВтч. Также отмечается, что увеличивается количество потребителей, которые платят до 0,249 евро/кВтч – на 1 января их было 330 тыс., а на 1 марта число таких потребителей достигло 447 тыс.