Госконтроль: рост экономики Литвы в новом году составит 2%

По данным Госконтроля, сценарий отвечает предпосылкам и обоснован актуальными статистическими данными.
"Международное окружение остается неблагоприятным и это обусловило то, что проецируемый рост будет медленнее, чем в период 2011–2019 гг, когда экономика в среднем росла на 4% в год. Важно повышать устойчивость экономики Литвы, ее конкурентоспособность, чтобы снизить воздействие внешних вызовов. Сокращение роста экономики в 2023 г. смягчали инвестиции, и это хороший пример", – сказала Ибелхауптайте-Дуобене.
Благодаря быстрому расширению инвестиций в 2023 г. экономика страны, вероятно, избежала сильного спада. Инвестиции в I–III кварталах 2023 года в Литве выросли на 10,2%, несмотря на сложное внешнее и внутреннее окружение. В госсекторе они росли больше, чем в частном, особенно за счет строительства инженерных зданий.
Как Минфин, так и Госконтроль прогнозируют , что рост экономики в 2024–2026гг. поддержит потребление домашних хозяйств, инвестиции и растущий экспорт. По мере постепенного оживления экспортных рынков в 2025–2026 гг. рост ВВП ускорится. Предполагается восстановление потребления домашних хозяйств в 2024 г. и дальнейший его рост благодаря укреплению покупательной возможности жителей.
Согласно прогнозам, ситуация на рынке труда в среднесрочном периоде останется стабильной: зарплата вырастет и число занятых останется высоким. После стабилизации цен на энергоресурсы планируется снижение инфляции до 2%.
Риск в связи с дальнейшим ростом экономики Литвы больше всего связан с факторами восстановления внешнего спроса и внутреннего потребления. Геополитическое напряжение и высокая процентная ставка могут замедлить рост мировой экономики и снизить экспортные возможности Литвы.