Годовые продажи электромобилей Tesla упали впервые за десятилетие

Первое годовое снижение поставок

Компания Tesla объявила, что в четвертом квартале 2024 года поставила 495 570 автомобилей, а объем использования накопителей энергии составил 11,0 гигаватт-часов (ГВт-ч), что является рекордным показателем. Совокупные продажи Model 3 и Model Y достигли 471,93 тысяч. Других моделей (в том числе Model X, S и Cybertruck) - 23,64 тысяч.

Однако эти показатели не оправдали прогнозов аналитиков, которые ожидали более 510 000 единиц поставок. За весь прошлый год компания продала 1,79 млн автомобилей, что на 1,1% меньше показателей 2023 года.