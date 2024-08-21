Go Vilnius: татуировка с символикой Вильнюса - за минимальную плату

Впервые в Вильнюсе проводится день „флеш-татуировок“, который состоится 14 сентября с 11.00 до 19.00 час., а специалисты сделают татуировку в салонах, присоединившихся к акции. Один из них — Angis Tattoo, расположенный в старом городе столицы и хорошо известный любителям татуировок.

Работающий там администратор Рокас Мешкела говорит, что этот тату-проект действительно особенный, потому что он посвящен любимому городу, который также является родным городом Р. Мешкелы: „Вильнюс очень важен для нас. Мы не только любим этот город, но и чувствуем себя его частью. Приятно прикоснуться к истории столицы и символически разделить это сообщество с другими“.

Он утверждает, что рассматривает татуировки как важную запись на своей коже, как дневник, в котором можно выразить многое важное для человека, в том числе любовь к городу и гордость за него. „Мы часто получаем запросы на татуировки с символикой Вильнюса как от местных жителей, так и от гостей города, и это нас очень радует. Хотя у меня нет татуировок с символикой Вильнюса, мое тело покрыто знаками литовского фольклора - они составляют около 30 % всех рисунков, что также по-своему свидетельствует о связи с этим чудесным городом и его культурой „, - говорит Р. Мешкела.