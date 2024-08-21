Go Vilnius: татуировка с символикой Вильнюса - за минимальную плату

Желающих увековечить Вильнюс много
Впервые в Вильнюсе проводится день „флеш-татуировок“, который состоится 14 сентября с 11.00 до 19.00 час., а специалисты сделают татуировку в салонах, присоединившихся к акции. Один из них — Angis Tattoo, расположенный в старом городе столицы и хорошо известный любителям татуировок.
Работающий там администратор Рокас Мешкела говорит, что этот тату-проект действительно особенный, потому что он посвящен любимому городу, который также является родным городом Р. Мешкелы: „Вильнюс очень важен для нас. Мы не только любим этот город, но и чувствуем себя его частью. Приятно прикоснуться к истории столицы и символически разделить это сообщество с другими“.
Он утверждает, что рассматривает татуировки как важную запись на своей коже, как дневник, в котором можно выразить многое важное для человека, в том числе любовь к городу и гордость за него. „Мы часто получаем запросы на татуировки с символикой Вильнюса как от местных жителей, так и от гостей города, и это нас очень радует. Хотя у меня нет татуировок с символикой Вильнюса, мое тело покрыто знаками литовского фольклора - они составляют около 30 % всех рисунков, что также по-своему свидетельствует о связи с этим чудесным городом и его культурой „, - говорит Р. Мешкела.
Значимые воспоминания
Довиле Александравичене, руководитель организатора кампании Go Vilnius, говорит, что такой проект, который родился после того, как заметили растущий интерес людей к татуировкам, – это не только возможность сделать красивый рисунок на теле в окружении себе подобных неравнодушных людей, но и своего рода праздник, на котором вильнюсцы и гости города могут придать смысл своей любви к Вильнюсу и таким оригинальным способом рассказать о нем.
„Татуировка с символикой вашего города — это очень личное и значимое выражение идентичности. Это может символизировать сильную связь с местом, которое мы называем домом и где мы стали теми, кто мы есть. Неважно, является ли Вильнюс вашим родным городом или местом, которое вы посещаете, татуировка может стать долговечным символом, говорящим о драгоценных воспоминаниях, связанных с нашей столицей“, - говорит Д. Александравичене.
Вас ждут игривые татуировки
В день мероприятия, придя в выбранный салон, участники смогут просмотреть заранее подготовленные эскизы татуировок и сразу же сделать одну из них. Важно отметить, что у каждого мастера потребуется предварительная запись – так вам придется меньше ждать в очереди.
За каждую татуировку будет действовать фиксированная цена 50 евро, а также предлагаются самые разнообразные стилизованные рисунки: от „Ключа к сердцу Вильнюса“, „Вильнюсской свеклы“, „Вильнюсских котов“ до „Ангела Ужуписа“, „Любовного письма“ и другие игривые татуировки.
К эксклюзивному проекту присоединяются пять известных тату-салонов Вильнюса. Среди них - Angis Tattoo (ул. Литерату, 4), студия Besarmatė (ул. Шнипишкю, 2), Gakami Tattoo (ул. С. Конарскио, 21), Višu Šventų Tattoo (ул. Кармелиту, 5), DonTattoo (ул. Альгирдо, 38), LizaTattoo (ул. Тримиту, 8) и татуировщик Рокас Жегелис (ул. Жиду, 4а-5а).