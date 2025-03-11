Go Vilnius обвиняют в разбазаривании средств: зарплата руководителя больше, чем у премьера

Агентство в этом году получило больше 13 млн. евро. По словам оппозиции горсовета, агентство пускает деньги на ветер. Go Vilnius уверяет – все деньги приносят прибыль.

Год назад реклама Вильнюса, в которой город был назван жемчужиной Восточной Европы, вызвала волну возмущения у горожан.

На видео были запечатлены бездомные, люди, которые публично справляли нужду, хулиганы, воры и уличные туалеты. Эта реклама должна была разрушить стереотипы в головах иностранцев, однако жители сомневались, что она выполнила эту задачу.

Go Vilnius критиковали и за концерт Риты Оры, который обошелся больше чем в 400 000 евро.