Go Vilnius обвиняют в разбазаривании средств: зарплата руководителя больше, чем у премьера

Агентство в этом году получило больше 13 млн. евро. По словам оппозиции горсовета, агентство пускает деньги на ветер. Go Vilnius уверяет – все деньги приносят прибыль.
Год назад реклама Вильнюса, в которой город был назван жемчужиной Восточной Европы, вызвала волну возмущения у горожан.
На видео были запечатлены бездомные, люди, которые публично справляли нужду, хулиганы, воры и уличные туалеты. Эта реклама должна была разрушить стереотипы в головах иностранцев, однако жители сомневались, что она выполнила эту задачу.
Go Vilnius критиковали и за концерт Риты Оры, который обошелся больше чем в 400 000 евро.
Пользователи критиковали и рекламу Go Vilnius, в которой сообщалось, что в столице Литвы больше звезд Michelin, чем в Риге. Правда, специалисты сказали, что не вся реклама Go Vilnius неудачная.
„Фестиваль холодного борща - один из примеров успеха, это попытка создать идентичность“, – сказал эксперт Андрюс Баранаускас.
Бюджет агентства растет – с 8 млн. в 2022 до больше 13 млн. в этом году. Часть финансирования приходит за счет туристического сбора. В этом году муниципалитет выделил агентству 7 млн. евро.
Оппозиция считает, что при таком финансировании Go Vilnius могло бы работать и лучше.
Глава Go Vilnius Довиле Александравичене сказала, что агентство сталкивается с новыми расходами, которых прежде не было. Например, на программу поощрения авиасообщения выделяют 1,6 млн. евро.
Оппозицию удивляют и зарплаты работников Go Vilnius. Глава агентства получает „на руки“ 5500 евро, а главы отделов - 3000 евро. На зарплаты 59 человек уходит пятая часть финансирования.
„Зарплата ненормальная. Она больше, чем у министров, глав страны. Она необоснована“, – считает член горсовета Повилас Пинялис. Зарплата главы агентства больше, чем у мэра Валдаса Бенкунскаса (он получает „на руки“ 3800 евро). Зарплата Александравичене больше, чем у премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.
„Дешевые руководители дорого обходятся. Если мы хотим компетентное руководство, то закончились времена, когда главы государственных или муниципальных компаний получали несколько сот евро „на руки“, а остальное собирали походя“, – сказал глава администрации Адомас Бужинскас.
По словам Александравичене, агентство финансирует разные программы и фестивали, например, фестиваль холодного борща стоит 300 000 евро, разные конференции - 700 000 евро, почти миллион идет на фестиваль „Молодой как Вильнюс“.
„Каждый инвестированный евро приносит 3 евро прибыли – 3,2 если конкретно. В этом году наша цель прибыль в 4 евро. Если мы инвестируем 300 000 евро, то город получает около 1 млн. евро“, – сказала она.
По ее словам, международные конференции приносят 60 млн. евро.
„Возмущает, что на судоходство по реке выбрасывают 4 млн. евро. В объект для рекреации, где никогда не было нормального сообщения, поскольку это сезонно, и расходы, и углубление русла, и вопрос экологии. Это возмутительно“, – сказал член горсовета Видунас Садаускас.
Оппозиция также считает, что город тратит слишком много денег на строительство детских садов, школ, ругают власти за проблемы со строительством национального стадиона, за сужение улиц.
Бюджет Вильнюса в этом году составляет около 1,5 млрд. евро.