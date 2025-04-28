2025.04.28 11:27

ГНИ: около 43 000 жителей еще не подали декларацию об имуществе

 
Elta
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Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

За несколько дней до истечения срока подачи деклараций о доходах, 64 тыс. граждан уже подали декларации об имуществе, сообщила в понедельник Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

Между тем, еще около 43 тыс. граждан этого еще не сделали и должны подать декларации до 2 мая.

„В годовой декларации об имуществе физического лица (семьи) необходимо указать недвижимое имущество и другие подлежащие учету активы, находившиеся в собственности в 2024 году, полученные и выданные кредиты определенной стоимости, ценные бумаги, наличные деньги, ценные произведения искусства и ювелирные изделия“, — цитируются в сообщении слова заместителя начальника ГНИ Мартинаса Эндрияйтиса.

Обязанность декларировать имущество возлагается на лиц, для которых она установлена ​​в соответствии с Законом Литовской Республики о декларировании имущества физических лиц, — на политиков, государственных служащих, руководителей бюджетных и государственных учреждений, муниципалитетов, государственных предприятий и их заместителей, судей, нотариусов, других лиц и членов их семей.

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