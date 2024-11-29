Глава закрывающегося ресторана Halės mėsainis: такая ситуация сложилась впервые за 20 лет

В прошлом году все было неплохо, но в этом году ситуация изменилась из-за отмены льготного НДС.

„Переезд на новое место был необходим. Помещение было отличным, в него вложено много инвестиций и сил. Увеличилось число работников, стало больше и других расходов“, – сказал Delfi Пранскявичюс, заметив, что работали 5–6 человек.

В интервью на Delfi Пранскявичюс заметил, что много средств потребовалось вложить из-за переезда в новое помещение. Больше года заведение ютилось в желтом рыночном киоске, а потом перебралось в более просторное помещение с террасой на том же рынке.

„Но все проблемы начались еще во время пандемии, когда молодежь, которая пришла к нам работать, сменила ориентиры и ушла в сферу ИТ, увидев, что там деньги зарабатывать легче. Это исказило рынок, люди не захотели работать, пришлось повышать зарплаты. Затем наступил энергетический кризис, снова выросли расходы“, – перечислял проблемы Пранскявичюс.

Однако, по его словам, в целом энергетический сектор переживает тяжелый период – за 20 лет практики работы в барах и ресторанах он не видел, чтобы продавали такое количество кафе и ресторанов. „Люди продают укомплектованные рестораны. Закрытие Halės mėsainis - не только результат моих неудачных решений, но и общей ситуации“, - сказал он.