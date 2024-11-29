2024.11.29 07:00

Глава закрывающегося ресторана Halės mėsainis: такая ситуация сложилась впервые за 20 лет

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Liudas Pranskevičius
Liudas Pranskevičius
ФОТО: Asmeninis archyvas ir Delfi

Проработавший на рынке Хале ресторан Halės mėsainis закрылся. Его глава Людас Пранскявичюс сказал Delfi, что проблемы в секторе начались еще перед пандемией, а после возвращения 21% НДС ситуация стала еще хуже. Он сказал, что никогда не видел, чтобы закрывалось такое количество заведений, какое закрывается сейчас.

Любители бургеров лишатся одного из популярных мест. Закрылся ресторан Halės mėsainis. Закрытие запланировано на 29 ноября.

Каковы причины?

В интервью на Delfi Пранскявичюс заметил, что много средств потребовалось вложить из-за переезда в новое помещение. Больше года заведение ютилось в желтом рыночном киоске, а потом перебралось в более просторное помещение с террасой на том же рынке.

„Переезд на новое место был необходим. Помещение было отличным, в него вложено много инвестиций и сил. Увеличилось число работников, стало больше и других расходов“, – сказал Delfi Пранскявичюс, заметив, что работали 5–6 человек.

„Halės mėsainis“

В прошлом году все было неплохо, но в этом году ситуация изменилась из-за отмены льготного НДС.

„Но все проблемы начались еще во время пандемии, когда молодежь, которая пришла к нам работать, сменила ориентиры и ушла в сферу ИТ, увидев, что там деньги зарабатывать легче. Это исказило рынок, люди не захотели работать, пришлось повышать зарплаты. Затем наступил энергетический кризис, снова выросли расходы“, – перечислял проблемы Пранскявичюс.

Однако, по его словам, в целом энергетический сектор переживает тяжелый период – за 20 лет практики работы в барах и ресторанах он не видел, чтобы продавали такое количество кафе и ресторанов. „Люди продают укомплектованные рестораны. Закрытие Halės mėsainis - не только результат моих неудачных решений, но и общей ситуации“, - сказал он.

Пранскявичюс также согласился с тем, что люди стали экономить, реже ходят в рестораны.

Parduotuvėje

„Halės mėsainis не работал в обеденное время, потому что наши бургеры были дороже комплексного обеда – самый популярный стоил 17 евро. Немногие могут себе позволить столько платить даже за ужин“, – сказал он.

Собеседник намерен сосредоточиться на развитии бизнеса, связанного с производством соусов Aštriai aštru, поскольку люди сейчас чаще готовят дома.

„Я вижу, что они больше склонны покупать дорогие продукты в магазине, чем ходить в ресторан. Будем ориентироваться на готовку дома“, – сказал Пранскявичюс.

Последняя вечеринка Halės mėsainis в пятницу состоится в желтом вагончике.

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