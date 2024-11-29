Глава закрывающегося ресторана Halės mėsainis: такая ситуация сложилась впервые за 20 лет

Любители бургеров лишатся одного из популярных мест. Закрылся ресторан Halės mėsainis. Закрытие запланировано на 29 ноября.
Каковы причины?
В интервью на Delfi Пранскявичюс заметил, что много средств потребовалось вложить из-за переезда в новое помещение. Больше года заведение ютилось в желтом рыночном киоске, а потом перебралось в более просторное помещение с террасой на том же рынке.
„Переезд на новое место был необходим. Помещение было отличным, в него вложено много инвестиций и сил. Увеличилось число работников, стало больше и других расходов“, – сказал Delfi Пранскявичюс, заметив, что работали 5–6 человек.
В прошлом году все было неплохо, но в этом году ситуация изменилась из-за отмены льготного НДС.
„Но все проблемы начались еще во время пандемии, когда молодежь, которая пришла к нам работать, сменила ориентиры и ушла в сферу ИТ, увидев, что там деньги зарабатывать легче. Это исказило рынок, люди не захотели работать, пришлось повышать зарплаты. Затем наступил энергетический кризис, снова выросли расходы“, – перечислял проблемы Пранскявичюс.
Однако, по его словам, в целом энергетический сектор переживает тяжелый период – за 20 лет практики работы в барах и ресторанах он не видел, чтобы продавали такое количество кафе и ресторанов. „Люди продают укомплектованные рестораны. Закрытие Halės mėsainis - не только результат моих неудачных решений, но и общей ситуации“, - сказал он.
Пранскявичюс также согласился с тем, что люди стали экономить, реже ходят в рестораны.
„Halės mėsainis не работал в обеденное время, потому что наши бургеры были дороже комплексного обеда – самый популярный стоил 17 евро. Немногие могут себе позволить столько платить даже за ужин“, – сказал он.
Собеседник намерен сосредоточиться на развитии бизнеса, связанного с производством соусов Aštriai aštru, поскольку люди сейчас чаще готовят дома.
„Я вижу, что они больше склонны покупать дорогие продукты в магазине, чем ходить в ресторан. Будем ориентироваться на готовку дома“, – сказал Пранскявичюс.
Последняя вечеринка Halės mėsainis в пятницу состоится в желтом вагончике.