Глава сети Norfa о новом игроке на рынке: пусть попробуют

"Пусть попробуют. Пусть попробуют этот хлеб и увидят, легок он или нет. Я говорю это, исходя из личного опыта. Все видят только премии, но не хотят видеть проблемы, с которыми сталкиваются. Их у нас немало и, честно говоря, этот хлеб не так легок, как кажется", – сказал он о магазине новой сети в интервью Delfi.

Он сказал о планах конкурентов на расширение, что слова и дела - это разные вещи.

"Во-первых, им нужно, чтобы этот один магазин хорошо работал, прибыльно. Мой совет был бы таков, чтобы объект работал прибыльно и не были подняты цены. Ни в коем случае. Надо идти к этому через эффективность, смышленость, чтобы была прибыль без повышения цен", – советовал Дундулис.

Что касается конкуренции между сетями в Литве в целом, он сказал, что лучше всего ее показывает ситуация в соседних странах.