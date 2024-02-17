Глава Ryanair хочет, чтобы пассажиры отказались от сдаваемого багажа

На вопрос журналиста, считает ли он, что такое изменение привычек действительно возможно, О'Лири ответил утвердительно: "Это уже происходит. Вначале 80% наших пассажиров сдавали свои сумки в багаж, но 15 лет назад, после введения дополнительной платы, этот показатель снизился до 20%. Таким образом, 60% людей изменили свои привычки. В том числе и потому, что средняя поездка наших клиентов длятся в среднем два с половиной дня. И им действительно не нужно брать с собой так много вещей. И у нас меньше расходов".