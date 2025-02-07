Глава обанкротившегося ресторана: если перекинуть расходы на клиентов, блюда будут не по карману

„Об увольнении информировали 28 работников, в основном – барменов-кассиров (6), помощников поваров (6), поваров (5), официантов (5), уборщиц (3). Причина увольнения – 2 ч. 62 ст. ТК (банкротство компании)“, – сказала Delfi представитель службы занятости Милда Янкаускене.
„Содра“ указала, что 6 февраля в компании уже не было работников.
Бывший ее глава Андрей Лесков в четверг сказал Delfi, что ресторан не справился с проблемами, вызванными COVID-19, когда правительство на время освободило сектор от налогов, которые пришлось возвращать позже.
Кроме того, вернули полный тариф НДС.
По его словам, за 2024 г. государству вернули половину долгов, оставшихся со времен ковида.
„Когда вернули 21% НДС, и выросли другие расходы – выросли зарплаты, арендная плата, плюс инфляция, закупки товаров и сырья, – уменьшилась прибыль, доходы, появились проблемы с выплатой долгов“, – сказал Лесков.
По его мнению, система негибкая. Для бизнеса такие долги - погибель. Так и получилось.
„Когда наступает время выплаты кредитов, сумма уже окончательная. Этот долг нельзя переписать и нельзя отложить его выплату. „Содра“ не дает переписать, ГНИ еще может, но процесс долгий, смотрят на финансовые показатели компании. И все. Наша деятельность была парализована“, – сказал Лесков.
„Представьте, платим, платим – бум, на счету минус больше ста тысяч. Это все. В таком случае работать невозможно“, – прибавил он.
По словам Лескова, бизнес решил закрыться, чтобы не повышать цены до нереальных.
„Мое личное мнение о рынке: по сравнению с тем, как мы жили до ковида и до всех войн – небо и земля. Расходы иные. Элементарный момент: если пропорционально – насколько увеличились наши расходы – перекинуть их на плечи клиентов как цену за блюда, то никто не смог бы их купить“, – заметил предприниматель.
„С ковидом появилось много факторов. Наша специфика: у нас немало ингредиентов из Азии, это не литовская кухня. Все это значительно подорожало. Мы знаем, какие отношения у Литвы с Китаем, поэтому сырье оттуда подорожало космически.
До начала ковида килограмм лосося по оптовой цене стоил 9–10 евро, сейчас – 27–30 евро, в три раза. А стоимость шуши в три раза поднять нельзя“, – сказал Лесков.
По его словам, проблемы есть во всем секторе, закрываются заведения общепита по всей Литве.
Дело о банкротстве заведения было заведено 18 декабря 2024 года. Компания должна была заплатить 89 000 евро налогов (большая часть - НДС и пеня). Кроме того, компания должна „Содре“ 106 000 евро.
Лесков сказал, что есть проблемы и с оплатой труда работников.
Sušių baras работал с 2014 года.