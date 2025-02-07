Глава обанкротившегося ресторана: если перекинуть расходы на клиентов, блюда будут не по карману

„Когда вернули 21% НДС, и выросли другие расходы – выросли зарплаты, арендная плата, плюс инфляция, закупки товаров и сырья, – уменьшилась прибыль, доходы, появились проблемы с выплатой долгов“, – сказал Лесков.

По его словам, за 2024 г. государству вернули половину долгов, оставшихся со времен ковида.

Бывший ее глава Андрей Лесков в четверг сказал Delfi, что ресторан не справился с проблемами, вызванными COVID-19, когда правительство на время освободило сектор от налогов, которые пришлось возвращать позже.

„Содра“ указала, что 6 февраля в компании уже не было работников.

По его мнению, система негибкая. Для бизнеса такие долги - погибель. Так и получилось.

„Когда наступает время выплаты кредитов, сумма уже окончательная. Этот долг нельзя переписать и нельзя отложить его выплату. „Содра“ не дает переписать, ГНИ еще может, но процесс долгий, смотрят на финансовые показатели компании. И все. Наша деятельность была парализована“, – сказал Лесков.

„Представьте, платим, платим – бум, на счету минус больше ста тысяч. Это все. В таком случае работать невозможно“, – прибавил он.

По словам Лескова, бизнес решил закрыться, чтобы не повышать цены до нереальных.