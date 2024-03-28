Глава МВД Литвы: автосвалка не должна располагаться вблизи жилых домов

"Это больше экологические вопросы, но если вы спросите мое мнение о наличии таких объектов в городах, центрах городов, то, конечно, я считаю, что это очень большой источник опасности. Решения должны приниматься такие, что их не должно быть вблизи жилых домов, и лица, принимающие решения, должны это сделать", – сказала А. Билотайте в четверг во время правительственного часа в Сейме.

Она отметила, что Департамент пожарной охраны и спасения (ДПОС) проводит плановые и внеплановые проверки на опасных объектах, а проверка на упомянутой автосвалке проводилась в 2022 г.

Между тем, министр окружающей среды Симонас Гентвилас отметил, что Департамент охраны окружающей среды не квалифицировал данный объект как опасный.