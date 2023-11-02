Глава мебельной компании в регионе: появление Ikea заставило искать нестандартные решения

Йонас раньше работал учителем рисования в школе, потом – занимался обработкой камней, затем один знакомый предложил ему проектировать мебель.
"Я попробовал и в течение нескольких лет мы доросли до компании", – сказал он, заметив, что речь идет о семейном бизнесе.
Сначала компания производила нестандартную мебель, потом занялась производством стандартной мебели.
"Мы были в другом сегменте, но число заказов стало уменьшаться, когда открылась Ikea", – сказал он и заметил, что после этого компания вернулась к нестандартным решениям.
Сейчас компания больше заказом получает от кафе, ресторанов, гостиниц, но есть и небольшая часть частных клиентов.
"Это в основном местные люди из Шяуляй и Радвилишкиса", – сказал Йонас.
На сегодняшний день компания работает на местном, литовском рынке, заказы за границу идут через субподрядчиков. Их продукция идет в Швейцарию, Норвегию, Данию и Швецию.
"Мы и сами ищем заказчиков, но этим особенно некому заниматься, не хватает людей", – сказал Йонас.
По его словам, сейчас сложилась неопределенная ситуация. Компания получила большие заказы, но еще не получила утверждение заказов, которое позволило бы начать производство.
У Йонаса небольшая компания, в ней работают 26 человек.
"Мы не сокращали число работников и не будем сокращать, несмотря на тяжелое время. Потом будет больше заказов, людей будет не хватать", – сказал он.
По словам Йонаса, цены на производство мебели в столице и в Радвилишкисе почти не отличаются.
"Материалы у нас не дешевле, электричество стоит столько же. Специалиста, может быть, в Вильнюсе найти даже легче, чем в Радвилишкисе", – сказал он.