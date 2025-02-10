Глава Litgrid: синхронизация с Западом прошла даже более гладко, чем ожидалось

„Ни кибератак, ни актов саботажа не было. Процесс прошел гладко, даже более гладко, чем мы планировали — мы подумали, может где-то оборудование может не сработать, это тоже обыденное дело. Но все прошло по плану – наверное, благодаря тому, что мы очень долго готовились, все было продумано до мелочей, с соседями всё согласовано“, – рассказал глава Litgrid в понедельник в передаче „Денежные дела“ портала Delfi.