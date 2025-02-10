2025.02.10 17:07

Глава Litgrid: синхронизация с Западом прошла даже более гладко, чем ожидалось

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Litgrid“
„Litgrid“
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Комментируя воскресное подключение Литвы и других стран Балтии к энергосистеме континентальной Европы, координатор этого процесса, генеральный директор оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис заявил, что процесс прошел более гладко, чем ожидалось.

„Ни кибератак, ни актов саботажа не было. Процесс прошел гладко, даже более гладко, чем мы планировали — мы подумали, может где-то оборудование может не сработать, это тоже обыденное дело. Но все прошло по плану – наверное, благодаря тому, что мы очень долго готовились, все было продумано до мелочей, с соседями всё согласовано“, – рассказал глава Litgrid в понедельник в передаче „Денежные дела“ портала Delfi.

Правда, при запуске в субботу вышел из строя один блок комбинированного цикла (БКЦ) Электренайского комплекса – по словам Р. Масюлиса, это стало еще одним испытанием для энергосистемы Литвы, и оно было успешно преодолено.

„Нельзя сказать, что рядовое (событие – ELTA). Генераторы не так часто отключаются, но сработала защита, они на что-то среагировали, очень быстро выключились, потом снова включились“, – рассказал глава Litgrid.

„Мы расцениваем это как еще один очень хороший тест — у нас была серия запланированных тестов, (…) к ним добавился этот тест, что еще больше укрепило нашу веру в то, что наша система сильна. Точно также не повредит европейцам – они увидели, что наша система стабильна“, – сказал Р. Масюлис.

Он добавил, что в понедельник глава польского оператора системы передачи также оценил тот факт, что во время синхронизации в выходные Литва сохранила сильные параметры системы и вошла в европейскую систему как „сильная, а не слабая сеть“.

В субботу вечером, когда в странах Балтии началась проверка изолированной работы, Litgrid сообщил, что 9-й блок Электренайского комплекса незапланированно отключился от сети, но система отреагировала на это так же успешно, как и на другие испытания, и электроснабжение осталось стабильным.

В воскресенье, в 14.05 час. страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы после 65-летней работы в общей электроэнергетической системе с Россией и Беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.

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