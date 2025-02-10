Глава Litgrid: синхронизация с Западом прошла даже более гладко, чем ожидалось

„Ни кибератак, ни актов саботажа не было. Процесс прошел гладко, даже более гладко, чем мы планировали — мы подумали, может где-то оборудование может не сработать, это тоже обыденное дело. Но все прошло по плану – наверное, благодаря тому, что мы очень долго готовились, все было продумано до мелочей, с соседями всё согласовано“, – рассказал глава Litgrid в понедельник в передаче „Денежные дела“ портала Delfi.
Правда, при запуске в субботу вышел из строя один блок комбинированного цикла (БКЦ) Электренайского комплекса – по словам Р. Масюлиса, это стало еще одним испытанием для энергосистемы Литвы, и оно было успешно преодолено.
„Нельзя сказать, что рядовое (событие – ELTA). Генераторы не так часто отключаются, но сработала защита, они на что-то среагировали, очень быстро выключились, потом снова включились“, – рассказал глава Litgrid.
„Мы расцениваем это как еще один очень хороший тест — у нас была серия запланированных тестов, (…) к ним добавился этот тест, что еще больше укрепило нашу веру в то, что наша система сильна. Точно также не повредит европейцам – они увидели, что наша система стабильна“, – сказал Р. Масюлис.
Он добавил, что в понедельник глава польского оператора системы передачи также оценил тот факт, что во время синхронизации в выходные Литва сохранила сильные параметры системы и вошла в европейскую систему как „сильная, а не слабая сеть“.
В субботу вечером, когда в странах Балтии началась проверка изолированной работы, Litgrid сообщил, что 9-й блок Электренайского комплекса незапланированно отключился от сети, но система отреагировала на это так же успешно, как и на другие испытания, и электроснабжение осталось стабильным.
В воскресенье, в 14.05 час. страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы после 65-летней работы в общей электроэнергетической системе с Россией и Беларусью, так называемом кольце БРЭЛЛ.