Глава Litgrid о проекте Teltonika: вопросы, вокруг которых возникла шумиха, улажены

„Те вопросы, вокруг которых возникла шумиха, улажены. Договоры о кабельных сервитутах подписаны, Via Lietuva также согласовала технический проект. Просто необходимо закончить технический проект, обнародовать его, заказать кабели и прокладывать“, – прокомментировал Р. Масюлис текущую ситуацию с проектом в эфире радиостанции LRT.
По его словам, несмотря на устранение основных бюрократических препятствий, это не означает, что в дальнейшем ходе проекта не возникнут новые.
„Это только первые (препятствия – ELTA), перед которыми была сделана остановка. Будут тендеры, посмотрим, будут ли тендер и подрядчики друг на друга жаловаться, или не будут жаловаться. От этого будет зависеть темп, за какое время производители кабеля смогут его произвести. Этих разрешений потребуется по пути немало, но я думаю, все должно пройти гладко“, – надеется глава Litgrid.
По словам Р. Масюлиса, проект разрешения на строительство ожидается 20 февраля следующего года. При этом закупку подрядных работ планируется завершить в середине 2025 года, а весь проект в августе 2027 года.
ELTA напоминает, что в середине ноября глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.
По словам бизнесмена, основная причина этого в том, что в Литве не хватает электромощностей на 63 мегаватта (МВт), на появление которых к 2027 году „не осталось надежды“, несмотря на обещания МЭИ о создании „зеленого“ коридора для инвестиций.
По словам бизнесмена, Оператора энергораспределения (ESO) просили установить электростанцию по производству электроэнергии из природного газа, однако этого не разрешают требования природоохраны.