Глава Litgrid о проекте Teltonika: вопросы, вокруг которых возникла шумиха, улажены

„Те вопросы, вокруг которых возникла шумиха, улажены. Договоры о кабельных сервитутах подписаны, Via Lietuva также согласовала технический проект. Просто необходимо закончить технический проект, обнародовать его, заказать кабели и прокладывать“, – прокомментировал Р. Масюлис текущую ситуацию с проектом в эфире радиостанции LRT.

По его словам, несмотря на устранение основных бюрократических препятствий, это не означает, что в дальнейшем ходе проекта не возникнут новые.

„Это только первые (препятствия – ELTA), перед которыми была сделана остановка. Будут тендеры, посмотрим, будут ли тендер и подрядчики друг на друга жаловаться, или не будут жаловаться. От этого будет зависеть темп, за какое время производители кабеля смогут его произвести. Этих разрешений потребуется по пути немало, но я думаю, все должно пройти гладко“, – надеется глава Litgrid.