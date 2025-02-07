Глава Litgrid не ожидает неприятных сюрпризов от России во время синхронизации, но подчеркивает: к ним нужно готовиться

„Это будет финальная точка в предложении, но предложение практически полностью написано. Проделано много работы. Мы давно не закупаем электроэнергию у России, давно не закупаем услуги по балансировке. Эта связь была очень слабой, до сих пор ее постоянно ослабляли“, – заявил Р. Масюлис в эфире радиостанции LRT в четверг.
По его словам, подготовка к этому событию велась достаточно долгое время, поэтому последние оставшиеся шаги совсем небольшие.
„Например, с Беларусью у нас было 11 линий электропередачи, по состоянию на сегодняшнее утро у нас 1, поэтому уже добрых полтора года мы постоянно эти линии отключали, чтобы на тот последний момент было как можно меньше работы“, – рассказал глава Litgrid.“Мы технически рассматриваем эти последние шаги как небольшие“, — добавил он.
Р. Масюлис отмечает, что в настоящее время Литва по-прежнему находится в общей системе с Россией, поэтому общение с оператором этой страны проходит достаточно гладко. Глава Litgrid уверяет, что во время синхронизации не стоит ожидать каких-либо неприятных сюрпризов с той стороны, но, отмечает он, к этому всегда нужно быть готовым.
„С российским оператором на техническом уровне наши диспетчеры всегда общались, потому что когда сети соединены, нельзя не общаться (...). Мы весь процесс задокументировали с ними под подпись, какие отключения с какой стороны будут, кто начинает, кто заканчивает. Более того, россияне даже предоставили четкие графики того, за какие сроки они демонтируют эти линии, поэтому на техническом уровне мы не могли не общаться, и это общение было, я бы сказал, практичным“, – сказал Р. Масюлис.
„Что касается сюрпризов, очень сложно сказать. Сейчас мы с ними в одной системе, поэтому для них преподнести нам сюрпризы – значит преподнести сюрпризы самим себе. Возможно ли такое в будущем – всё может быть, но я бы не связывал ни сюрпризов, ни каких-то опасностей с моментом синхронизации. Они были всегда, они есть сейчас, они будут завтра, послезавтра и через год. К ним нужно готовиться“, – добавил он.
На сегодняшний день страны Балтии вместе с Россией и Беларусью действуют в российской системе IPS/UPS, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором электрическая частота регулируется централизованно в Москве.
Литва расторгнет контракт БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключившиеся операторы стран Балтии начнут совместное испытание изолированной работы.
Синхронизация с континентальной европейской зоной и выход из российской электросистемы состоится 9 февраля.