Глава Litgrid не ожидает неприятных сюрпризов от России во время синхронизации, но подчеркивает: к ним нужно готовиться

„Что касается сюрпризов, очень сложно сказать. Сейчас мы с ними в одной системе, поэтому для них преподнести нам сюрпризы – значит преподнести сюрпризы самим себе. Возможно ли такое в будущем – всё может быть, но я бы не связывал ни сюрпризов, ни каких-то опасностей с моментом синхронизации. Они были всегда, они есть сейчас, они будут завтра, послезавтра и через год. К ним нужно готовиться“, – добавил он.