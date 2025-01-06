Глава компании Teltonika о запрете на экспорт товаров двойного назначения: это урезает нам треть оборота

„За пределы Евросоюза мы экспортируем 37 проц., в Латинскую Америку, Южную Азию и Саудовскую Аравию мы экспортируем треть нашего оборота. Урезают нам треть оборота, и действительно трудно понять – почему“, – сказал в понедельник А. Паукштис в эфире Žinių radijas.
„То, что у нас есть в Европе, мы в Европе можем работать, но, если наши товары не могут попасть в Латинскую Америку, следовательно, нам придется производить там. Перед нами стоит дилемма, как спасти бизнес, который создавали столько лет? Почему его должен кто-то уничтожить и только потому, что как-то кажется, что наши товары где-то плохо выглядят и кому-то не нравятся?“ – задавался вопросом бизнесмен.
По словам главы Teltonika, ему непонятно, почему в третьи страны запрещено экспортировать некоторые совершенно безопасные товары.
„Не понимаю. Например, интернет-роутер, чем он не угодил? Он раздает мобильный интернет всем, но он нехорош, его нельзя отправлять“, – удивлялся он.
А. Паукштис к ситуации отнесся с сарказмом, заявив, что иногда ему кажется, что правительство намеренно хочет воспрепятствовать развитию сектора высоких технологий.
„Видите ли, у нас высокотехнологичный бизнес не такой уж и большой, и если его не будет, то никто и не заметит. Будем жить за счет сельского хозяйства. (...) Я говорю с сарказмом, потому что это действительно очень больно. Не ожидал, что можно так долго и так систематически ставить палки в колеса нашему бизнесу“, – сказал он.
В начале декабря прошлого года правительство под руководством бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните пополнило национальный перечень товаров двойного назначения, на которые распространяется ограничение на экспорт в третьи страны.
Сюда вошли машины и устройства для фильтрации и очистки жидкости или газа и их части, центрифуги, различные компоненты транспортных средств, например, трансмиссионные валы, подшипники, сцепления и их части, коробки передач и т. д., а также дорожные тягачи и их части.
Между тем новый министр экономики и инноваций Лукас Савицкас, комментируя планы Министерства экономики и инноваций (МЭИ) по отмене запрета на экспорт нескольких тысяч товаров двойного назначения в третьи страны, вступившего в силу в январе, заявил, что ущерб литовской экономике от данного запрета превысил бы 250 млн евро.
По словам министра, он уже обсудил ситуацию с Министерством внутренних дел (МИД) и планирует в ближайшее время встретиться с бизнес-сообществом.