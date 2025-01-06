Глава компании Teltonika о запрете на экспорт товаров двойного назначения: это урезает нам треть оборота

„Видите ли, у нас высокотехнологичный бизнес не такой уж и большой, и если его не будет, то никто и не заметит. Будем жить за счет сельского хозяйства. (...) Я говорю с сарказмом, потому что это действительно очень больно. Не ожидал, что можно так долго и так систематически ставить палки в колеса нашему бизнесу“, – сказал он.