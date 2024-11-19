Глава комитета: расследуется повреждение кабелей в Балтийском море, не исключена версия саботажа

„Эксперты говорят, что речь идет о физическом или механическом повреждении, это повреждение не связано со стихией, природными явлениями“, – сказал Виткаускас.

Пока прорабатывают две версии: повреждения не были преднамеренными, их мог нанести якорь коммерческого судна, или же это был результат саботажа.

„Если повреждение механическое или физическое, то, скорее всего, это намеренное или ненамеренное повреждение по неосторожности. (...) Никакую версию исключить не можем, но понятно, что надо начать с самой сложной и, скажем, опасной – это саботаж или диверсия“, – сказал глава комитета.