Глава комитета: расследуется повреждение кабелей в Балтийском море, не исключена версия саботажа

„Эксперты говорят, что речь идет о физическом или механическом повреждении, это повреждение не связано со стихией, природными явлениями“, – сказал Виткаускас.
Пока прорабатывают две версии: повреждения не были преднамеренными, их мог нанести якорь коммерческого судна, или же это был результат саботажа.
„Если повреждение механическое или физическое, то, скорее всего, это намеренное или ненамеренное повреждение по неосторожности. (...) Никакую версию исключить не можем, но понятно, что надо начать с самой сложной и, скажем, опасной – это саботаж или диверсия“, – сказал глава комитета.
По его словам, в Балтийском море практически одновременно были зафиксировано два инцидента. По нынешней версии они произошли далеко друг от друга и не в территориальных водах Литвы или свободной экономической зоне, а в море.
Виткаускас заметил, что точное место, где было нанесено повреждение, сейчас выясняют суда НАТО, надеются, что информация появится сегодня.
„Пока сложно увидеть общую картину, ведь данные еще только поступают, трудно за всем проследить, что и когда произошло, какой может быть основная гипотеза“, – заметил глава комитета.
„Между инцидентами разница в несколько часов“, – уточнил он.
Правда, прибавил Виткаускас, согласно основной версии, оба кабеля могло повредить одно и то же судно.
„Не обязательно то судно, о котором мы сейчас думаем и говорим. Как я упоминал, если бы это был саботаж или диверсия, то судно могло использоваться для отвода глаз, поэтому что-то утверждать пока рано“, – сказал он.
Генпрокуратура указала, что сейчас проходит сбор информации.
Повреждение кабелей между Литвой и Швецией – не первый такой инцидент в Балтийском море.
В понедельник Германия и Финляндия начали расследование повреждения соединявшего их кабеля в минувшие выходные и предупредили об угрозе „гибридной войны“ на фоне роста напряжения в отношениях с Россией. Версию саботажа озвучил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Виткаускас сказал, что надо различать мнение отдельных политиков от точной информации.
„Я слышал этот комментарий, конечно, там еще не полностью убедились, выдвигают такую версию, но давайте различать оценку и информацию. Мы сейчас говорим об оценке, достаточного количества информации у нас нет, чтобы заявлять о том, что конкретно произошло“, – заметил он.
Технологический руководитель телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс сообщил, что в воскресенье утром был поврежден кабель связи между Литвой и Швецией.
„Кабель был отключен в воскресенье утром, примерно в 10 час. по литовскому времени. Системы сразу сообщили нам, что мы потеряли связь. Далее проводилось расследование и выяснение, стало понятно, что он был поврежден“, - сказал в понедельник телекомпании LRT Шемешкявичюс.
По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву по трем кабелям, поэтому из-за инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть.
По словам Шемешкявичюса, связь с пользователями была восстановлена путем обхода неисправности.
Представители правящих связывают эти повреждения с активной деятельностью России в регионе и призывают НАТО говорить об ответе на уровне Альянса.
Президент Гитанас Науседа сказал, что пока еще рано делать выводы о причинах повреждения, но он не исключил злонамеренные действия.