Глава Центробанка: в Литву может прийти один из крупнейших польских банков

"Во второй половине декабря в Литву приезжали руководители банка Pekao, я думаю, это серьезный сигнал, связанный с их намерениями. Я - оптимист, мы говорили не только с этими банками, но и еще с 60-ью, представляя им возможности работы в Литве. Мы должны не быть наивными, надо понимать, что на такой рынок идут не ради того, чтобы прийти. Банк начнет работу в Литве только в том случае, если он будет видеть реальные возможности бизнеса. Наша задача представить их – показать экономику нашей страны, потенциал для расширения банковских услуг, расширение кредитования", – сказал он в интервью изданию 15min.
Правда, эксперты уже комментировали Delfi этот вопрос и сказали, что, вероятно, этот банк будет работать в Литве только с бизнесом.
"Что известно на данный момент, так это, по неподтвержденным данным, что два польских банка планируют начать деятельность в Литве, это Pekao и PKO. Наверное, только им известно, в какой форме они будут работать, но более или менее ясно, что это связано с несколькими проектами, с польским капиталом, с их финансированием. Поскольку у нас есть огромный финансовый клиент, т.е. Orlen Lietuva, – только из-за него банки могут быть заинтересованы в работе здесь"“, – сказал в декабре Delfi аналитик "Форума инвесторов" Вилюс Тамквайтис.
Ранее сообщалось, что в декабре Шимкус и член правления ЦБ Симонас Крепшта принимали делегацию польского коммерческого банка Pekao.
На данный момент в Литве в банковском секторе работают 18 участников: банковская лицензия есть у 13, еще 5 действуют как филиалы зарубежных банков. Наибольшую часть рынка занимают банки Swedbank, SEB и Luminor.