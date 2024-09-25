Глава Центробанка Литвы рассказал, сколько евро можно будет обналичить в месяц

По словам председателя правления Банка Литвы, с января следующего года корзина основных услуг для жителей и малого бизнеса подешевеет с 1,47 евро до 1 евро.

"Цена корзины снижается на треть, с 1,47 до 1 евро. Соответственно, для малоимущих с 73 евроцентов до 50 евроцентов. И эти тарифы не будут пересматриваться каждый год, а будут действовать 3 года", - сказал Г. Шимкус.