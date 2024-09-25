2024.09.25 09:23

Глава Центробанка Литвы рассказал, сколько евро можно будет обналичить в месяц

 
Татьяна Боляку-Таланде
Swedbank bankomatas.
Swedbank bankomatas.
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сообщает, что со следующего года пользователи корзины основных банковских услуг смогут обналичивать 800 евро в месяц вместо разрешенных сейчас 550 евро. Также пользователи такой корзины, жители и малый бизнес смогут оформлять 15 платежных поручений, что на пять больше, чем сейчас.

"Жители, выбравшие регулируемую базовую корзину платежных услуг, смогут обналичивать 800 евро в месяц“, - сказал на пресс-конференции Г. Шимкус.

Г. Шимкус отметил, что во вторник правление Центробанка утвердило состав и стоимость корзины услуг основного платежного счета, действующие на период 2025-2027 годов.

По словам председателя правления Банка Литвы, с января следующего года корзина основных услуг для жителей и малого бизнеса подешевеет с 1,47 евро до 1 евро.

"Цена корзины снижается на треть, с 1,47 до 1 евро. Соответственно, для малоимущих с 73 евроцентов до 50 евроцентов. И эти тарифы не будут пересматриваться каждый год, а будут действовать 3 года", - сказал Г. Шимкус.

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