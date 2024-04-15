Глава Центробанка Литвы: процентные ставки в этом году будут снижаться более 3 раз

"Думаю, что да (в июне процентные ставки будут снижены на 25 базисных пунктов). Потому что нет срочной необходимости реагировать в более широком масштабе. Есть предпосылки, что инфляция вернется на 2-процентный целевой уровень уже в следующем году при менее ограничительной монетарной политике", – заявил журналистам в понедельник Г. Шимкус.
Он заверил, что видит высокую вероятность того, что в этом году процентные ставки будут снижаться более трех раз.
"Наблюдая за развитием экономики, более чем с 50-процентной вероятностью, я думаю, что их будет больше (более 3 снижений)", – сказал председатель правления БЛ.
Г. Шимкус заявил, что ирано-израильский конфликт не должен оказать влияние в контексте снижения процентных ставок.
"Я думал об эскалации ирано-израильского конфликта. Посмотрел на цены на нефть, они выросли и снова упали. Все же это не те две страны, которые приводят к экономическим тектоническим разломам", – пояснил председатель правления БЛ.
"Не думаю, что за период с сегодня до июня произойдет что-то очень важное и неожиданное для экономической траектории", – сказал он.
Наконец, Г. Шимкус заверил, что видит "ненулевую вероятность" того, что процентные ставки будут снижены и в июле.
Поскольку политики Европейского центрального банка внимательно следят за неуклонным снижением инфляции, в четверг стоимость кредитов осталась на прежнем уровне – 4,5 проц.
Многие экономисты ожидали такого решения – пятого по счету с октября прошлого года. Неизменной также осталась и базовая ставка по депозитам ЕЦБ, которая в настоящее время достигла рекордного уровня в четыре проц.
Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам не изменятся и составляют 4,5, 4,75 и 4 проц. соответственно.