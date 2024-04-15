Глава Центробанка Литвы: процентные ставки в этом году будут снижаться более 3 раз

"Думаю, что да (в июне процентные ставки будут снижены на 25 базисных пунктов). Потому что нет срочной необходимости реагировать в более широком масштабе. Есть предпосылки, что инфляция вернется на 2-процентный целевой уровень уже в следующем году при менее ограничительной монетарной политике", – заявил журналистам в понедельник Г. Шимкус.

Он заверил, что видит высокую вероятность того, что в этом году процентные ставки будут снижаться более трех раз.

"Наблюдая за развитием экономики, более чем с 50-процентной вероятностью, я думаю, что их будет больше (более 3 снижений)", – сказал председатель правления БЛ.

Г. Шимкус заявил, что ирано-израильский конфликт не должен оказать влияние в контексте снижения процентных ставок.