Глава Центробанка Литвы: процентные ставки в этом году будут снижаться более 3 раз

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Как утверждает председатель правления Центробанка Литвы (Банка Литвы – БЛ) Гедиминас Шимкус, в июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов.

"Думаю, что да (в июне процентные ставки будут снижены на 25 базисных пунктов). Потому что нет срочной необходимости реагировать в более широком масштабе. Есть предпосылки, что инфляция вернется на 2-процентный целевой уровень уже в следующем году при менее ограничительной монетарной политике", – заявил журналистам в понедельник Г. Шимкус.

Он заверил, что видит высокую вероятность того, что в этом году процентные ставки будут снижаться более трех раз.

"Наблюдая за развитием экономики, более чем с 50-процентной вероятностью, я думаю, что их будет больше (более 3 снижений)", – сказал председатель правления БЛ.

Г. Шимкус заявил, что ирано-израильский конфликт не должен оказать влияние в контексте снижения процентных ставок.

"Я думал об эскалации ирано-израильского конфликта. Посмотрел на цены на нефть, они выросли и снова упали. Все же это не те две страны, которые приводят к экономическим тектоническим разломам", – пояснил председатель правления БЛ.

"Не думаю, что за период с сегодня до июня произойдет что-то очень важное и неожиданное для экономической траектории", – сказал он.

Наконец, Г. Шимкус заверил, что видит "ненулевую вероятность" того, что процентные ставки будут снижены и в июле.

Поскольку политики Европейского центрального банка внимательно следят за неуклонным снижением инфляции, в четверг стоимость кредитов осталась на прежнем уровне – 4,5 проц.

Многие экономисты ожидали такого решения – пятого по счету с октября прошлого года. Неизменной также осталась и базовая ставка по депозитам ЕЦБ, которая в настоящее время достигла рекордного уровня в четыре проц.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитам не изменятся и составляют 4,5, 4,75 и 4 проц. соответственно.

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