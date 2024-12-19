Глава Центробанка Литвы: перенос главного офиса SEB в Таллинн не ставит под сомнение конкурентоспособность Литвы

По его словам, люди склонны переоценивать краткосрочные вещи и недооценивать долгосрочные, а данное решение банка SEB может быть связано не с плохой бизнес-средой в Литве, а с собственными интересами банка и подсчетами выгоды.

„Комментировать должен банк SEB, а во вторник у нас были совсем другие новости – Commerzbank открыл свое представительство. Это опять же сигнал о том, что Литва является юрисдикцией с нормальными условиями, (...) Я думаю, что надо разглядеть лес среди деревьев“, – заявил журналистам в четверг Г. Шимкус.

Как заявил председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус , решение банка SEB о создании нового главного офиса банка в Таллинне не означает, что литовская бизнес-среда неконкурентоспособна. В этой истории он предлагает обратить внимание на позитивные новости, такие как приход Commerzbank в Литву .

„Конкуренция не работает в вакууме, есть отдельные рынки, но в то же время все очень взаимосвязано, и если важнейшие инфраструктурные проекты, другие крупные проекты, если там обостряется конкуренция, то естественно, что у кого-то будет меньше этого пирога и что кому-то придется обратить внимание на другие сегменты“, — пояснил он.

Председатель правления Центробанка подчеркнул, что более подробно прокомментировать ситуацию он сможет после получения официальных документов от банка SEB о планируемых изменениях в деятельности. Он подтвердил, что регулятор имеет право одобрить или не одобрить такой план по различным основаниям.