Глава Центробанка Литвы: перенос главного офиса SEB в Таллинн не ставит под сомнение конкурентоспособность Литвы

Как заявил председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус, решение банка SEB о создании нового главного офиса банка в Таллинне не означает, что литовская бизнес-среда неконкурентоспособна. В этой истории он предлагает обратить внимание на позитивные новости, такие как приход Commerzbank в Литву.
„Комментировать должен банк SEB, а во вторник у нас были совсем другие новости – Commerzbank открыл свое представительство. Это опять же сигнал о том, что Литва является юрисдикцией с нормальными условиями, (...) Я думаю, что надо разглядеть лес среди деревьев“, – заявил журналистам в четверг Г. Шимкус.
По его словам, люди склонны переоценивать краткосрочные вещи и недооценивать долгосрочные, а данное решение банка SEB может быть связано не с плохой бизнес-средой в Литве, а с собственными интересами банка и подсчетами выгоды.
„Конкуренция не работает в вакууме, есть отдельные рынки, но в то же время все очень взаимосвязано, и если важнейшие инфраструктурные проекты, другие крупные проекты, если там обостряется конкуренция, то естественно, что у кого-то будет меньше этого пирога и что кому-то придется обратить внимание на другие сегменты“, — пояснил он.
Председатель правления Центробанка подчеркнул, что более подробно прокомментировать ситуацию он сможет после получения официальных документов от банка SEB о планируемых изменениях в деятельности. Он подтвердил, что регулятор имеет право одобрить или не одобрить такой план по различным основаниям.
„Банк Литвы должен будет изучить всю информацию, предоставленную банком SEB, изучить ее в различных аспектах, которые включают, но не ограничиваются, защиту интересов клиентов, финансовую стабильность и другие вопросы, представляющие общественный интерес. (...) Это будет одобрение или неодобрение“, – сказал он.
Г. Шимкус также подтвердил, что SEB перенесет часть взносов по страхованию вкладов из Литвы, но заверил, что часть уплаченных ранее взносов останется.
„Филиалы иностранных банков платят (взнос по страхованию вкладов – ELTA) в той юрисдикции, где расположен их главный офис. Не все страховые взносы SEB будут перенесены из Литвы, но, если я правильно помню требования закона, переносится часть страховых взносов, уплаченных за последний год. Другая часть уплаченных до этого взносов остается в Литве“, – сказал он.
Взносы по страхованию банковских вкладов, начисленные за прошедший год, составили 29,16 млн евро. Затраты фонда страхования банковских вкладов SEB в прошлом году составили 6,06 млн евро.
В среду группа SEB сообщила о консолидации своей деятельности в странах Балтии и объединении трех банков, работающих в регионе, в одно юридическое лицо. Главный офис объединенного юридического лица разместится в Эстонии, а филиалы – в Латвии и Литве.
Представители SEB заявили о продолжении своей банковской деятельности в обычном режиме во всех трех странах Балтии.
Новая организационно-правовая структура должна приступить к работе в начале 2027 года, для этого необходимо получить разрешение местных органов финансового надзора и Европейского центрального банка (ЕЦБ).