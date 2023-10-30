Глава Центробанка Литвы: говорить о снижении процентных ставок на данный момент – преждевременно

"Мы видим, что инфляция не сдается так легко, и мы все еще говорим, что она слишком высокая, и это затянулось. Поэтому я думаю, что говорить о снижении процентных ставок на данный момент преждевременно, потому что мы находимся на достаточно ограничительном уровне, но необходимо стратегическое терпение, чтобы поддерживать процентные ставки, чтобы инфляция гарантированно вернулась на тот уровень, на котором и должна быть" – заявил журналистам в понедельник Г. Шимкус.

"Я бы очень удивился, если бы пришлось снизить процентные ставки в первой половине следующего года, я так не думаю", – отметил он.

Г. Шимкус также заявил, что существует вероятность повышения процентных ставок в будущем, однако как показывает развитие экономики, этого не потребуется.