Глава Центробанка Литвы: говорить о снижении процентных ставок на данный момент – преждевременно

"Мы видим, что инфляция не сдается так легко, и мы все еще говорим, что она слишком высокая, и это затянулось. Поэтому я думаю, что говорить о снижении процентных ставок на данный момент преждевременно, потому что мы находимся на достаточно ограничительном уровне, но необходимо стратегическое терпение, чтобы поддерживать процентные ставки, чтобы инфляция гарантированно вернулась на тот уровень, на котором и должна быть" – заявил журналистам в понедельник Г. Шимкус.
"Я бы очень удивился, если бы пришлось снизить процентные ставки в первой половине следующего года, я так не думаю", – отметил он.
Г. Шимкус также заявил, что существует вероятность повышения процентных ставок в будущем, однако как показывает развитие экономики, этого не потребуется.
"У нас есть очень хорошая тактика – решать и принимать решения на основании той информации, которая доступна на момент принятия решений, когда можно принять во внимание, какая инфляция, чистая инфляция и насколько сильно импульсы денежно-кредитной политики передаются реальной экономике", – сказал председатель правления Центробанка.
"На данный момент нет и не было необходимости в повышении ключевых процентных ставок, но это не значит, что это не может произойти в будущем. Будет ли в этом необходимость? Посмотрим. На сегодняшний день активность и развитие экономики говорят о том, что это не понадобится", – заявил он.
На прошлой неделе Совет управляющих ЕЦБ принял решение оставить все три основные процентные ставки без изменений после десяти повышений подряд.