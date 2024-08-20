Глава Центробанка: Литва привлекательна для крупных иностранных банковских игроков

„Мы обсудили (с Аушрине Армонайте – ELTA) вопросы развития финансового рынка, я думаю, что в нашей стране есть место для новых участников рынка, кредитных учреждений, особенно тех, у кого имеется капитал, ликвидность и ноу-хау ведения банковского бизнеса. У нас есть как минимум несколько учреждений, которые проявляют инициативу относительно прихода в Литву, Commerzbank (...), но конкретные планы должны комментировать сами участники рынка“, – заявил журналистам Г. Шимкус после встречи с министром экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
„Форм деятельности много, это может быть филиал, отделение, представительство, (...) но у нас есть конкретные признаки того, что наша страна интересна и привлекательна, и крупные банковские игроки других стран видят в ней возможности ведения бизнеса“, – отметил он.
Г. Шимкус пока не смог раскрыть, какой из упоминаемых в публичном поле банков действительно появится в Литве, и призвал к „стратегическому терпению“.
„Теперь мы слышали и о планах одного из тайваньских банков, о визите Commerzbank, теперь речь идет „кто еще“. Немного стратегического терпения: когда банки будут готовы, составят свои стратегии, тогда и прокомментируют. (...) То же самое и с польским банком Pekao“, – заявил председатель правления БЛ.
Как заявил советник президента Вайдас Аугустинавичюс, конкретная информация о возможном приходе Commerzbank в Литву должна проясниться уже в этом году. По его словам, появление нового участника рынка в стране повысит конкурентоспособность и улучшит условия в финансовом секторе.
По словам А. Армонайте, Commerzbank в Литве в первую очередь рассматривает работу с бизнес-клиентами.
На сегодняшний день литовский банковский сектор насчитывает 18 участников: у 13 есть банковская лицензия, еще 5 действуют как филиалы иностранных банков. Большую часть рынка занимают Swedbank, SEB и Luminor.