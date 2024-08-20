Глава Центробанка: Литва привлекательна для крупных иностранных банковских игроков

„Мы обсудили (с Аушрине Армонайте – ELTA) вопросы развития финансового рынка, я думаю, что в нашей стране есть место для новых участников рынка, кредитных учреждений, особенно тех, у кого имеется капитал, ликвидность и ноу-хау ведения банковского бизнеса. У нас есть как минимум несколько учреждений, которые проявляют инициативу относительно прихода в Литву, Commerzbank (...), но конкретные планы должны комментировать сами участники рынка“, – заявил журналистам Г. Шимкус после встречи с министром экономики и инноваций Аушрине Армонайте.