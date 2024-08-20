2024.08.20 17:06

Глава Центробанка: Литва привлекательна для крупных иностранных банковских игроков

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos bankas
Lietuvos bankas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Как заявил председатель правления Центробанка Литвы (БЛ) Гедиминас Шимкус, крупные иностранные банковские игроки рассматривают Литву как страну, привлекательную для ведения бизнеса. По его словам, есть признаки того, что банки планируют „прийти в Литву“, однако от более подробных комментариев относительно конкретных планов глава БЛ воздержался.

„Мы обсудили (с Аушрине Армонайте – ELTA) вопросы развития финансового рынка, я думаю, что в нашей стране есть место для новых участников рынка, кредитных учреждений, особенно тех, у кого имеется капитал, ликвидность и ноу-хау ведения банковского бизнеса. У нас есть как минимум несколько учреждений, которые проявляют инициативу относительно прихода в Литву, Commerzbank (...), но конкретные планы должны комментировать сами участники рынка“, – заявил журналистам Г. Шимкус после встречи с министром экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

„Форм деятельности много, это может быть филиал, отделение, представительство, (...) но у нас есть конкретные признаки того, что наша страна интересна и привлекательна, и крупные банковские игроки других стран видят в ней возможности ведения бизнеса“, – отметил он.

Г. Шимкус пока не смог раскрыть, какой из упоминаемых в публичном поле банков действительно появится в Литве, и призвал к „стратегическому терпению“.

„Теперь мы слышали и о планах одного из тайваньских банков, о визите Commerzbank, теперь речь идет „кто еще“. Немного стратегического терпения: когда банки будут готовы, составят свои стратегии, тогда и прокомментируют. (...) То же самое и с польским банком Pekao“, – заявил председатель правления БЛ.

Как заявил советник президента Вайдас Аугустинавичюс, конкретная информация о возможном приходе Commerzbank в Литву должна проясниться уже в этом году. По его словам, появление нового участника рынка в стране повысит конкурентоспособность и улучшит условия в финансовом секторе.

По словам А. Армонайте, Commerzbank в Литве в первую очередь рассматривает работу с бизнес-клиентами.

На сегодняшний день литовский банковский сектор насчитывает 18 участников: у 13 есть банковская лицензия, еще 5 действуют как филиалы иностранных банков. Большую часть рынка занимают Swedbank, SEB и Luminor.

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