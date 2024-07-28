Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов о повышении минималки: зарплаты вырастут почти на 70%

„Я вхожу в состав Трехстороннего совета, который обсуждает вопросы. Там говорили о том, на сколько повышать - на 10 или на 16%. Весь бизнес понимает, что повышать надо, на сколько можешь, а не на сколько хотят профсоюзы и чиновники. Бизнес согласился повысить на 10%, в нашем секторе это означает повышение на 69%, по сравнению с 2019 годом. Это много“, – сказала в интервью на Žinių radijаs Шишкаускене.
По ее словам, потребление услуг ресторанов снизилось на 11%. Это результат роста зарплат в секторе на 59%, подорожания продуктов, упразднения льготного НДС. Кроме того, по словам Шишкаускене, в Литве действует один из самых высоких НДС в еврозоне – 21% – это приводит к росту тени в секторе.
„Профсоюзы как всегда кричат – (повышать зарплаты) на 16%, но для бизнеса это большое бремя. Если прибавить 21% НДС, которого нет в Европе, там такого не существует, средний НДС в Европе для сектора общепита - 11% (…), все уйдет в тень. Я говорила правительству, что так будет. (…) Если они хотят сохранить, физически это невозможно. При таких налогах будут зарплаты “в конвертах“, – заметила Шишкаускене.
По подсчетам ассоциации, если бы остался в силе упраздненный с января 9% НДС, то бюджет получил бы 121 млн. евро, а после возвращения 21% он получил 87 млн. евро. По этой причине, сказала Шишкаускене, компании сектора общепита стран Балтии планируют всеобщую забастовку и будут требовать снижения налогов.
„Очень жаль, когда видишь такую динамику и видишь, что нет логики, но у кого-то амбиции стоят выше бюджета и малого бизнеса. Это неприятно, но я думаю, что после выборов ситуация изменится“, – прибавила она.
Центробанк устанавливает возможный размер минимальной зарплаты по методике, о которой договорились с Трехсторонним советом.
Минималку утверждает правительство с учетом рекомендации Трехстороннего совета, показателей экономики Литвы и тенденций ее развития.
В 2024 г. минимум увеличился до 924 евро “на бумаге“, а необлагаемый налогами размер до 747 евро. В результате месячные доходы человека с минимальной зарплатой выросли на 75,22 евро и составили 708,4 евро.
В проекте налоговой реформы сказано, что одна из основных целей - приравнять необлагаемый налогами размер минимальной зарплате до 2028 года. В то время минимум должен составлять 1200 евро.