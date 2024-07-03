GET Baltic: за месяц газ подорожал на 9%

Сообщается, что цены на газ растут третий месяц подряд. Средняя июньская цена на литовской торговой площадке биржи GET Baltic была на 8 проц. выше майской и составила 39,98 евро/МВтч. Стоимость газа на совместной латвийско-эстонской площадке выросла на 10 проц. до 39,66 евро/МВтч. В Финляндии газ также подорожал на десятую часть до 39,74 евро/МВтч. Цены по отдельным сделкам в июне колебались с 35 до 54,35 евро/МВтч.