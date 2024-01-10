Гендиректор аэропортов: когда появится возможность летать в Украину, возможен скачок на полмиллиона пассажиров

"В 2019 году на рейсах между Литвой и Украиной мы фиксировали около 300 тыс. пассажиров. Сейчас таких рейсов нет. Я лично верю, что в то время, когда снова появится возможность организовывать полеты в Украину, скачок сразу может составить полмиллиона пассажиров. Достаточно быстро", - сказал журналистам во вторник Барткус.
Между тем, говоря о возможном прямом рейсе в Соединенные Штаты Америки, Барткус пояснил, что авиакомпании настороженно относятся к появлению дальних рейсов, но пример рейса из Вильнюса в Дубай показывает, что такие маршруты возможны.
"В конце октября прошлого года стартовал дальний рейс из Вильнюса в Дубай. Мы видим первые данные, с ноября по декабрь, что по этому маршруту путешествовали 2 тыс. пассажиров. Это не очень много, (...) но из тех пассажиров тысяча – это те, кто раньше летал по каким-то другим маршрутам, вообще не летал. Это значит, что тысяча пассажиров решила полететь только потому, что появился новый сезонный маршрут", - сказал глава Литовских аэропортов.
"Когда мы говорим о других дальних рейсах авиакомпаний, они достаточно осторожно относятся к появлению таких рейсов, потому что это сопряжено с гораздо большим риском, чем появление какого-то короткого маршрута. Но я думаю, что пример Дубая показывает, какие изменения в пассажиропотоке могут произойти", - отметил он.
Гендиректор Литовских аэропортов утверждает, что прямой рейс в США из Вильнюса может появиться в течение 4-5 лет.
"Я остаюсь при том мнении, что сейчас у нас каждый день между Вильнюсом и некоторыми городами США с пересадками летает около 60 пассажиров, мы должны достигнуть хотя бы 100. (...) Я думаю, это перспектива 4-5 лет, когда мог бы появиться рейс из Вильнюса в США", - сказал Барткус.
Украина закрыла свое воздушное пространство с 24 февраля 2022 года, после того как Российская Федерация начала полномасштабную войну против этой страны.
Глава Литовских аэропортов ранее говорил, что прямой рейс из Литвы в Соединенные Штаты Америки может появиться в течение следующих 5 лет.