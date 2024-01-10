Гендиректор аэропортов: когда появится возможность летать в Украину, возможен скачок на полмиллиона пассажиров

"В 2019 году на рейсах между Литвой и Украиной мы фиксировали около 300 тыс. пассажиров. Сейчас таких рейсов нет. Я лично верю, что в то время, когда снова появится возможность организовывать полеты в Украину, скачок сразу может составить полмиллиона пассажиров. Достаточно быстро", - сказал журналистам во вторник Барткус.

Между тем, говоря о возможном прямом рейсе в Соединенные Штаты Америки, Барткус пояснил, что авиакомпании настороженно относятся к появлению дальних рейсов, но пример рейса из Вильнюса в Дубай показывает, что такие маршруты возможны.

"В конце октября прошлого года стартовал дальний рейс из Вильнюса в Дубай. Мы видим первые данные, с ноября по декабрь, что по этому маршруту путешествовали 2 тыс. пассажиров. Это не очень много, (...) но из тех пассажиров тысяча – это те, кто раньше летал по каким-то другим маршрутам, вообще не летал. Это значит, что тысяча пассажиров решила полететь только потому, что появился новый сезонный маршрут", - сказал глава Литовских аэропортов.