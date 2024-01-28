Гавелене: 2023 год стал первым годом, когда туристический сектор смог работать на полную мощность

По ее словам, в 2023 году через Литовские аэропорты путешествовали 6,01 млн. человек, что на 12% больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в 2019 году, когда путешествовало 6,5 млн. человек.
"2023 год стал первым постпандемическим годом, который позволил нам работать на полную мощность", - сказала журналистам Гавелене.
По ее словам, за первый, второй и третий кварталы 2023 года из Литвы уехали 1,69 млн. путешественников, что на 7% меньше, чем в 2019 году. При этом, по ее словам, услугами туроператоров пользуется гораздо больше людей, чем в 2022 и 2019 годах, что свидетельствует об улучшении финансового положения потребителей.
"Почти полмиллиона путешественников или 32% всех путешественников путешествовали с помощью туроператоров. Доверие к туроператорам растет, и мы этому рады. (…) Потребители чувствуют себя гораздо более финансово защищенными", - прокомментировала она.
Президент Туристической палаты отмечает, что въездной туризм восстанавливается медленнее: за первые три квартала 2023 года в Литву прибыло на 13% больше людей, чем в 2022 году, но на 29% меньше, чем в 2019 году. Однако, по ее словам, такой рост обманчив, поскольку большую часть прибывших составляли солдаты союзников или беженцы.
"Что скажут представители сектора – вернулись только около 50% прибывающих путешественников, потому что значительная часть тех, кто ездил в Литву в этом году – это солдаты НАТО, россияне, белорусы и украинцы", - пояснила она.
Также, по словам Гавелене, о снижении желания иностранных путешественников приезжать в Литву свидетельствует на 80% с 2019 г. снизившийся спрос на туристические услуги туристических агентств. Однако ситуация уже улучшается – в 2023 году по сравнению с 2022 годом такими услугами воспользовались на 33% больше путешественников.