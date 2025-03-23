2025.03.23 12:08

Гастрономические новости: в Вильнюсе открылось кафе с итальянским джелато

 
ru.DELFI.lt
Ledų pardavėjas
Ledų pardavėjas
ФОТО: TunedIn by Westend61 | Shutterstock

С приближением летнего сезона в Вильнюсе как грибы после дождя начинают появляться новые кафе, рестораны и кондитерские. На этот раз на гастрономической карте появилось новое место — кафе-мороженое, предлагающее настоящее итальянское мороженое джелато, сообщает портал MadeinVilnius.

„Angolo Italiano Vilnius“ — уже по названию можно догадаться, что это будет по-итальянски вкусно. Кафе-мороженое расположено в самом центре города – на проспекте Гедиминаса, 5.

Правда, это кафе-мороженое приехало в Вильнюс из Каунаса. Как пишут сами владельцы кафе-мороженого, они даже не мечтали о расширении своего бизнеса, но любовь посетителей к их мороженому привела к тому, что бизнес был основан в Вильнюсе.

Кафе-мороженое предлагает разнообразные вкусы джелато, включая манго и маракуйю, арбуз, киви, дыню, апельсин, лимон, клубнику и другие ягоды и фрукты. Добавки меняются, поэтому каждый раз вы можете открывать для себя новые вкусы.

Кафе-мороженое в Вильнюсе открыто ежедневно с 11.00 до 20.00 часов.

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