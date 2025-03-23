Гастрономические новости: в Вильнюсе открылось кафе с итальянским джелато

„Angolo Italiano Vilnius“ — уже по названию можно догадаться, что это будет по-итальянски вкусно. Кафе-мороженое расположено в самом центре города – на проспекте Гедиминаса, 5.

Правда, это кафе-мороженое приехало в Вильнюс из Каунаса. Как пишут сами владельцы кафе-мороженого, они даже не мечтали о расширении своего бизнеса, но любовь посетителей к их мороженому привела к тому, что бизнес был основан в Вильнюсе.

Кафе-мороженое предлагает разнообразные вкусы джелато, включая манго и маракуйю, арбуз, киви, дыню, апельсин, лимон, клубнику и другие ягоды и фрукты. Добавки меняются, поэтому каждый раз вы можете открывать для себя новые вкусы.