Гаражи Сейма будут сдаваться в аренду

Хотя за последний год рынок офисных помещений только в Вильнюсе пополнился примерно 35 тыс. новых помещений, но эксперты прогнозируют, что к 2025 году спрос на административные помещения будет расти. Вполне вероятно, что наибольший спрос будет в крупных городах Литвы, однако компании интересуются и другими городами страны. Арендаторы ценят местоположение и удобство использования помещений, поэтому их внимание приковано не только к новым постройкам, но и к зданиям с налетом истории в центрах городов.
Потенциал набережной реки Нерис в Вильнюсе
Набережная реки Нерис в Вильнюсе за последний год изменилось до неузнаваемости. Велосипедные дорожки, улучшенная пешеходная инфраструктура и быстро развивающиеся проекты в районе. Все это оживляет территорию столицы и придает ей новый импульс.
Потенциал этого района еще больше усиливается за счет Вильнюсского центрального делового района, который приглашает компании разместиться там. Совсем рядом с центральным деловым районом Вильнюса находится улица А. Юозапавичюса, которая является важным связующим звеном между двумя мостами в самом сердце Вильнюса.
На ул. А. Юозапавичюса, 9 Turto bankas в этом году предложит арендаторам несколько привлекательных помещений на 2-м и 7-м этажах здания. Арендаторам предоставляется возможность выбора из сформированных офисных блоков, площадь которых составляет от 38,45 кв. метров до 172,63 кв. метров. Предлагаемый срок аренды составляет 3 года, но при возможности срок может быть изменен. Предварительная цена за кв. метр в месяц составит 7,42 евро.
Один из крупнейших объектов аренды Turto bankas – гаражи Сейма – также будет выставлен для аренды. Площадь объекта, расположенного по адресу ул. А. Юозапавичюса, 5, составляет почти 7200 кв.м. Предварительная стоимость и сроки аренды будут объявлены в ближайшее время. Однако те, кто ищет эксклюзивную недвижимость для аренды, могут подать заявку на осмотр уже сейчас.
Помещение в центре столицы
В самом сердце столицы, на улице Вильняус, Turto bankas в этом году предложит в аренду два объекта недвижимости. На ул Вильняус 23-7А арендаторы смогут разместиться на 146 кв. м административных помещений, вокруг которых расположено множество кафе, ресторанов и магазинов. Новоселы смогут обосноваться здесь как минимум на два года. Предварительно стоимость аренды 1 кв.метра в месяц – 9,07 евро.
Всего в нескольких зданиях отсюда находится еще одно эксклюзивное помещение, сдаваемое в аренду. На ул. Вильнюс, 27 будет сдано в аренду помещение с мансардой площадью в 573,6 кв.метров. Помещения расположены на третьем этаже здания. Предварительная стоимость и сроки аренды будут объявлены в ближайшее время, однако заинтересованные лица могут подать заявку на осмотр уже сейчас.
По соседству с горой Таурас в Вильнюсе
Turto Bankas предоставляет для коммерческой аренды бывшее здание Центра регистров в центре столицы, рядом с горой Таурас. Будущие арендаторы легендарного дома на ул. В. Кудиркоса, 5 могут разместиться здесь на 5 лет с возможностью продления.
Площадь административных помещений в Вильнюсе по ул. В. Кудиркос 18-2 и ул. В. Кудиркос 18-3 сдаваемых на 2, 3, 4 и 5 этажах достигает почти 5 тыс. кв.метров. Недвижимость находится в хорошем техническом состоянии и имеет все коммунальные уудоства. Предварительно, ежемесячная стоимость аренды 1 кв. метра составляет 5,60 евро.
Здание расположено между престижными кварталами столицы — Старым городом и Науяместисом. Рядом находится оживленный парк Вингис, а на соседней улице М. К. Чюрлениса находятся посольства Японии и Латвии, а также комплекс общежитий Вильнюсского университета. До площади Лукишкес менее 10 минут ходьбы.
Прямо рядом с горой Таурас в Вильнюсе Turto Bankas предлагает в аренду еще одно помещение. По адресу ул. Анкштойи, 1А сдается в аренду чуть более 500 кв. метров административных помещений. Срок аренды — 2 года с возможностью продления. Предварительно ежемесячная стоимость аренды за 1 кв. метр составляет 9,23 евро.
Объект, дышащий историей
В портфеле Turto Bankas представлены не только объекты недвижимости, расположенные в столице. Один из самых уникальных объектов недвижимости на рынке аренды расположен в самом центре Друскининкай. Площадь административных и лечебных зданий на ул. Майронио, 12, 14 и 16 составляет почти 2 тыс. кв.метров. Помещения оборудованы всеми необходимыми удобствами: электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением. Новые владельцы смогут отреставрировать исторические помещения в соответствии со своими личными потребностями и за свой счет. Однако работы необходимо будет выполнить в соответствии с требованиями — сооружения включены в Реестр недвижимых культурных ценностей.
Арендный комплекс является настоящим символом Друскининкай, отражая царящие здесь уникальные архитектурные тенденции и глубокие корни культуры курортного отдыха страны. Предполагается, что обе виллы были построены в период между войнами. Именно тогда в городе, признанном оздоровительным регионом процветало строительство рекреационных сооружений, в основном деревянных.