Гаражи Сейма будут сдаваться в аренду

Хотя за последний год рынок офисных помещений только в Вильнюсе пополнился примерно 35 тыс. новых помещений, но эксперты прогнозируют, что к 2025 году спрос на административные помещения будет расти. Вполне вероятно, что наибольший спрос будет в крупных городах Литвы, однако компании интересуются и другими городами страны. Арендаторы ценят местоположение и удобство использования помещений, поэтому их внимание приковано не только к новым постройкам, но и к зданиям с налетом истории в центрах городов.