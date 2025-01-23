Foxpay судится с Центробанка Литвы из-за ограничения деятельности компании

Во вторник Каунасская палата Регионального административного суда должна была приступить к рассмотрению жалобы Foxpay на Центробанк Литвы из-за решения, принятого в конце июня прошлого года, которое ограничивало права истца ЗАО Foxpay на предоставление и получение платежных поручений, за исключением платежей, производимых по договорам о государственных закупках, до устранения всех нарушений договора адресного владельца BIC (далее – CENTROlink), заключенного между Центробанком Литвы и истцом, вытекающих из несоответствия конечного бенефициара истца интересам национальной безопасности.

Данным решением на Foxpay было возложено обязательство по обеспечению того, чтобы никакие платежи, не связанные с исполнением договоров о госзакупках, не осуществлялись через платежную систему CENTROlink, при этом платежи, инициированные или полученные по договорам о госзакупках, по-прежнему могут осуществляться через платежную систему CENTROlink.