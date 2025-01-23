Foxpay судится с Центробанка Литвы из-за ограничения деятельности компании

Во вторник Каунасская палата Регионального административного суда должна была приступить к рассмотрению жалобы Foxpay на Центробанк Литвы из-за решения, принятого в конце июня прошлого года, которое ограничивало права истца ЗАО Foxpay на предоставление и получение платежных поручений, за исключением платежей, производимых по договорам о государственных закупках, до устранения всех нарушений договора адресного владельца BIC (далее – CENTROlink), заключенного между Центробанком Литвы и истцом, вытекающих из несоответствия конечного бенефициара истца интересам национальной безопасности.
Данным решением на Foxpay было возложено обязательство по обеспечению того, чтобы никакие платежи, не связанные с исполнением договоров о госзакупках, не осуществлялись через платежную систему CENTROlink, при этом платежи, инициированные или полученные по договорам о госзакупках, по-прежнему могут осуществляться через платежную систему CENTROlink.
Слушание по делу было отложено по просьбе представителя истца, сообщила агентству Elta помощник председателя Районного административного суда по связям с прессой и общественностью Сигита Гамуленене.
CENTROlink – это платежная система Центрального банка Литвы, позволяющая всем лицензированным в Европейской экономической зоне (EEA) поставщикам платежных услуг (ППУ) – банкам, специализированным банкам, кредитным униям, учреждениям электронных денег – возможность подключения к единой платежной системе в евро (SEPA).
В ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.
По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.
По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.
Также, чтобы скрыть деятельность от учреждений, предположительно, давались взятки. На данный момент установленная сумма возможных взяток превышает 100 тыс. евро.