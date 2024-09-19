ФОТО: Omniva открыла крупнейший логистический центр в странах Балтии

Инвестиции в строительство автоматизированного логистического центра составили более 42 миллионов евро. Общая площадь центра составляет 22 000 кв. м., а его технологии позволяют сортировать до 12 000 посылок в час. Это самая крупная инвестиция компании на сегодняшний день.
В настоящее время сеть Omniva в странах Балтии насчитывает 1 243 пакомата.
„Новый логистический центр значительно улучшит и укрепит инфраструктуру предприятий“, - говорит председатель правления Omniva Grupa Марц Меги.
„Стратегическое расположение центра логистики позволит ему служить балтийскими воротами на западные рынки и увеличит наши возможности по обработке растущего объема международных посылок. Одновременно с открытием нового центра логистики мы готовимся к расширению центра логистики в Таллине, и рассматриваем возможность предоставления более широкого спектра услуг в Финляндии“, - говорит Меги.
Одним из крупнейших проектов при строительстве центра стала установка сортировочной линии производства Equinox Europe. Эта линия позволяет сортировать и направлять посылки в 600 различных отдельных мест (например, в пакоматы). Общая сумма инвестиций в эту технологию составила около 10 миллионов евро.
В логистическом центре построена офисная зона площадью 2500 кв.м., где трудятся 120 работников.
Логистический центр располагает офисами общей площадью 2 500 м2 на 120 рабочих мест, а также четырьмя тихими комнатами, тремя кухнями, тремя просторными раздевалками, шестью зонами развлечений и отдыха и баскетбольной площадкой.