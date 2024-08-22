2024.08.22 12:05

ФОТО. Как будет выглядеть новый бизнес-центр на месте первого вильнюсского небоскреба

 
ru.DELFI.lt

В прессе появилась информация, что в столице снесут бизнес-центр Hanner в Салтонишкес. Пятнадцатиэтажное здание, возможно, отсчитывает свои последние месяцы существования, пишет портал madeinvilnius.

Намерения снести этот бизнес-центр и построить на его месте новый подтвердил руководитель Hanner Арвидас Авулис.

Он сообщил порталу lrt.lt, что это здание уже отслужило свой век и ремонтировать его нецелесообразно. Выбранный вариант — снести зеленый „карандаш“ и построить на его месте более низкое здание.

„Мы рассматривали два варианта: либо капитальный ремонт, либо просто перестройка. Пригласив автора проекта Аудрюса Амбрасаса, мы пришли к выводу, что проще снести его и построить рядом новый“, - рассказал порталу lrt.lt А.Авулис.

Также уже появились первые изображения нового здания, которое будет построено после сноса вышеупомянутого бизнес-центра. Его спроектировало архитектурное бюро Аудрюса Амбрасаса, здание будет иметь до семи этажей. Это предложение еще предстоит оценить специалистам Союза архитекторов Литвы и Вильнюсского городского самоуправления.

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