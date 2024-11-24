Ford анонсирует увольнения в Европе. В этом виноваты экология и китайцы

Автомобильный концерн Ford планирует к концу 2027 года сократить до 4000 человек на своих европейских производственных площадках, причем почти 3000 увольнений коснутся Германии, в частности, завода в Кельне. Всего, напомним, в Старом Свете на Ford работают 28 тысяч сотрудников.

Управляющий директор Маркус Вассенберг пояснил немецким СМИ, что европейский сегмент концерна несет убытки и вынужден адаптироваться - и к растущей конкуренции, и ко все более жестким европейским экостанадартам, включая планы Брюсселя запретить регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. В компании считают, что нынешний кризис и сопряженные с ним сокращения - общемировая тенденция, символизирующая трудный переход производителей к электромобилям.