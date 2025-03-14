"Физически не могли закупать топливо в России". airBaltic отвергает подозрения в нарушении режима санкций

Из этих данных следует, что авиакомпания airBaltic с февраля 2022 года и как минимум до марта 2024 года пыталась провести 28 закупок топлива из России, 13 раз успешно. Еще 15 деклараций в закрытой таможенной базе помечены как отмененные. Фактически же и эти сделки могли быть завершенными. Из 15 отмененных поставок 11 пришлись на 2022 год, одна на 2023 и еще три — на 2024.

Из таможенных данных можно узнать кто и в какой стране произвел товар, а также кто, куда и кому его отправил. В обеих базах данных airBaltic практически всегда значится как „получатель“. Лишь в двух декларациях в этой графе стоит прочерк, и оба раза отправителем значится „Газпромнефть-Аэро“. При этом в описании товара указано, что он предназначался airBaltic.