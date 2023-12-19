Фирма азартных игр увольняет всех сотрудников

 
Azartinių lošimų automatai
Azartinių lošimų automatai
ФОТО: Augustas Didžgalvis
ЗАО Nesė, занимающееся организацией азартных игр, намерено уволить 19 сотрудников, о чем сообщило Службе занятости.

Компания, работающая в Клайпеде с 1991 года, 15 декабря объявила о плановом увольнении сотрудников группы.

Согласно Регистру юридических лиц, в 2022 году Nesė получила 2,6 млн евро дохода и понесла убыток в размере 232 тыс. евро.

Акционером компании является Альвидас Пауликас.

По данным "Содры" (государственный фонд социального страхования)на 18 декабря в Nesė работало 84 сотрудника, средняя зарплата, выплаченная им в октябре, составила 1389,68 евро (около 920 евро "на руки").

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