Фирма азартных игр увольняет всех сотрудников

Компания, работающая в Клайпеде с 1991 года, 15 декабря объявила о плановом увольнении сотрудников группы.

Согласно Регистру юридических лиц, в 2022 году Nesė получила 2,6 млн евро дохода и понесла убыток в размере 232 тыс. евро.

Акционером компании является Альвидас Пауликас.