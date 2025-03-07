Финский поставщик медицинских услуг Mehiläinen приобрел литовскую сеть медицинских услуг InMedica grupė

Как указывает INVL, сделка была завершена после ее одобрения Советом по конкуренции и выполнения других условий, предусмотренных в договорах.

Группа компаний InMedica состоит из 89 медицинских клиник, больниц и лабораторий, в которых работают более 3500 сотрудников. Группа оказывает первичную медико-санитарную помощь более чем 310 тыс. зарегистрированных пациентов, а количество визитов к врачам превышает 2,7 млн в год.

Выручка InMedica grupė в 2024 году превысила 150 млн евро.