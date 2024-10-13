Фиксировались сбои в работе э-банка и мобильного приложения Luminor

„Информируем, что по техническим причинам сейчас наблюдаются сбои в отображении информации в э-банке и мобильном приложение. Мы делаем все, чтобы устранить неполадки, приносим извинения за доставленные неудобства“, – информировал банк.

Клиенты сообщали, что не видели свой счет, не могли сделать переводы.

Сбои в работе э-банка Luminor некоторых людей очень напугали. Похоже, что проблема уже решена, потребители сказали, что можно подключаться к системе и пользоваться ей.

„Только что у меня был сердечный удар. До сих пор пальцы не попадают на клавиши. Я на Бали, хотела посмотреть на свой счет... Открываю, а там, ... Там вижу нули. Три красивых жирных нуля.