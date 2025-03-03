Февральские продажи нового жилья в столице – вдвое выше прошлогодних

„Начало 2025 года на рынке жилья гораздо активнее – если на январских продажах сильно сказались накопившиеся предпродажи в отдельных проектах, что затрудняло оценку общей тенденции, то зафиксированный в феврале двойной объем продаж, по сравнению с прошлым годом, свидетельствует о том, что клиенты возвращаются на рынок и похоже, что накопившийся за последние 2-3 года нереализованный спрос на жилье в этом году превратится в сделки“, – говорит в сообщении директор по развитию EIKA Development Томас Жяугра.
По данным компании, в феврале этого года в Вильнюсе была продана 481 квартира, а за аналогичный прошлогодний период – 240. В январе было продано 694 квартиры, то есть в течение первых двух месяцев года было продано более трети квартир всего 2024 года при общем объеме продаж в 3162.
В феврале 2025 года наибольшей популярностью пользовались квартиры эконом-класса, их было продано 262, тогда как в феврале прошлого года – 114, следовательно, продажи в этом классе выросли почти на 130 проц. Согласно сообщению, в январе было продано 299 квартир этого класса.
На рынке жилья премиум-класса в феврале 2025 года было продано 207 квартир, по сравнению со 116 за аналогичный период прошлого года. В этом классе зафиксировано снижение по сравнению с январем, когда было продано 377 квартир. На рынке элитной недвижимости в феврале этого года было продано 12 квартир, в то время как год назад было продано 10 квартир, а в январе этого года – 18.
В 2025 году на рынок вывели 523 новых квартиры, в то время как в январе – 1117, а в феврале прошлого года предложение нового жилья составляло 416, следовательно, оно выросло почти на 26 проц.
Всего в феврале 2025 года на Вильнюсском квартирном рынке было предложено 4524 квартиры, тогда как в том же месяце прошлого года – 3759.