Февральские продажи нового жилья в столице – вдвое выше прошлогодних

В феврале 2025 года наибольшей популярностью пользовались квартиры эконом-класса, их было продано 262, тогда как в феврале прошлого года – 114, следовательно, продажи в этом классе выросли почти на 130 проц. Согласно сообщению, в январе было продано 299 квартир этого класса.

На рынке жилья премиум-класса в феврале 2025 года было продано 207 квартир, по сравнению со 116 за аналогичный период прошлого года. В этом классе зафиксировано снижение по сравнению с январем, когда было продано 377 квартир. На рынке элитной недвижимости в феврале этого года было продано 12 квартир, в то время как год назад было продано 10 квартир, а в январе этого года – 18.