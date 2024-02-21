Евростат: Литва занимает последнее место по потреблению "зеленой" энергии в транспорте

"Литва по доле возобновляемых ресурсов в транспортном секторе по-прежнему находится в конце списка стран ЕС. К сожалению, это тот сектор, где, несмотря на громко заявленные цели, мы не выбираемся из ямы. (...)", – так оценил результаты президент Литовской конфедерации возобновляемой энергетики Мартинас Нагявичюс (ЛКВЭ).

Сообщается, что Латвия (3,3 проц. общего объема топлива были "зелеными") заняла предпоследнюю позицию в списке, Эстония оказалась в середине списка (8,5 проц.).

Единственная Швеция достигла поставленную ЕС на 2030 г. цель по потреблению 29 проц. "зеленого" топлива – средний показатель по этой стране составил 29,2 проц., тогда как средний показатель по всему ЕС зафиксирован на уровне 9,6 проц.

По мнению М. Нагявичюса, опубликованные Евростатом данные не вызывают удивления, поскольку уже не первый год действия Литвы по продвижению зеленой энергетики в транспортной сфере "скромны".