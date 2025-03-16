2025.03.16 11:02

Европейской алкогольной промышленности грозит удар в 13 млрд евро из-за новых пошлин Трампа

 
Euronews
Lietuvių gamintas vynas sulaukia vis daugiau dėmesio
Lietuvių gamintas vynas sulaukia vis daugiau dėmesio
ФОТО: il21 | Shutterstock

Последний шаг Дональда Трампа потряс европейских производителей алкогольных напитков. В четверг президент США объявил, что его администрация введет пошлин в размере 200% на европейские вина, шампанское и другую алкогольную продукцию, если Европейский союз не отменит 50%-е пошлины на американский бурбон.

Американские потребители уже давно являются основными покупателями элитных европейских вин и крепких спиртных напитков, и тарифы такого масштаба могут сделать многие импортные товары непомерно дорогими.

Соединенные Штаты являются важнейшим экспортным направлением для европейских производителей алкоголя: по данным Центра международной торговли, в 2024 году США импортировали из ЕС алкогольные напитки и уксусную продукцию на сумму 13,1 млрд евро.

Сектор крепких спиртных напитков и ликеров еще более подвержен риску: в прошлом году в США было отправлено продукции на 5,1 млрд евро - 22 % от общего объема экспорта этой категории.

Европейский экспорт пива в меньшей степени зависит от спроса в США: в прошлом году ЕС отправил в США пива на 1,1 млрд евро - около 12% от общего объема экспорта пива.

В 2018 году ЕС первоначально ввел 25%-ю пошлину на американский виски в ответ на тарифы США на европейские металлы, что привело к резкому сокращению экспорта американского виски в Европу.

Хотя действие этих тарифов было приостановлено в 2021 году, США недавно решили вновь ввести пошлины на европейскую сталь и алюминий, что побудило ЕС восстановить и удвоить тарифы на американский виски до 50%, начиная с 1 апреля 2025 года.

Реакция фондового рынка

Заявление Трампа привело к падению акций европейских алкогольных компаний, поскольку инвесторы переваривали потенциальное влияние тарифов на ключевые экспортные товары.

Акции Davide Campari-Milano, итальянского владельца Campari, Aperol и Wild Turkey, упали на 4,2 % к 15:00 по центрально-европейскому времени.

Акции французской компании Pernod Ricard, выпускающей водку Absolut, ирландский виски Jameson и коньяк Martell, упали на 3,9 %.

Голландский пивоваренный гигант Heineken упал на 0,6 %, а LVMH, компания, владеющая брендами Moët & Chandon и Hennessy, снизилась на 1,4 %.

В то время как европейские акции пострадали, американские ликероводочные компании выросли. Акции Brown-Forman, производителя Jack Daniel’s, выросли на 2,1%, отражая ожидания того, что давление Трампа может привести к отмене тарифов ЕС на американский виски - шаг, который вновь откроет европейские рынки для американских производителей.

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