Европейской алкогольной промышленности грозит удар в 13 млрд евро из-за новых пошлин Трампа

Американские потребители уже давно являются основными покупателями элитных европейских вин и крепких спиртных напитков, и тарифы такого масштаба могут сделать многие импортные товары непомерно дорогими.

Соединенные Штаты являются важнейшим экспортным направлением для европейских производителей алкоголя: по данным Центра международной торговли, в 2024 году США импортировали из ЕС алкогольные напитки и уксусную продукцию на сумму 13,1 млрд евро.

Сектор крепких спиртных напитков и ликеров еще более подвержен риску: в прошлом году в США было отправлено продукции на 5,1 млрд евро - 22 % от общего объема экспорта этой категории.