Европейский рейтинг инноваций: результат Литвы – лучший за всю историю страны

В число сильных сторон экосистемы инноваций Литвы ЕК включила ряд показателей, связанных с бизнесом – с 2023 года показатель венчурных инвестиций увеличился на 17,3 проц., он составляет 137,6 проц. от среднего показателя по ЕС. Литва также превышает средний показатель по ЕС по затратам на инновации в бизнесе, не связанным с НИОКР (172,6 проц.), по заявкам на регистрацию товарных знаков (136,2 проц. от среднего показателя по ЕС).