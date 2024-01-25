Европейский центральный банк пока не меняет процентные ставки

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Europos Centrinis Bankas
Europos Centrinis Bankas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг принял решение не менять ни одну из трех ключевых процентных ставок.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и депозитам не изменятся и составят 4,5, 4,75 и 4% соответственно.

Поступившая информация в целом подтвердила предыдущую оценку среднесрочного прогноза инфляции, говорится в сообщении банка. Если исключить влияние базы, связанной с энергетикой, на общую инфляцию, чистая инфляция продолжает снижаться, а влияние ранее повышенных процентных ставок на условия финансирования остается сильным. Жесткие условия финансирования ослабляют спрос, что способствует дальнейшему снижению инфляции.

Совет управляющих стремится обеспечить своевременное возвращение инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

Основываясь на своей текущей оценке, Совет управляющих полагает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровне, который, если он будет поддерживаться в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели.

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