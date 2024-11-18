Европейская комиссия прогнозирует стабильный экономический рост для Литвы

„Однако объемы роста экспорта продолжат зависеть от темпов восстановления других стран ЕС. Другими словами, для экономического роста Литвы в ближайшие годы будут важны поддержка ЕС и торговые отношения Литвы со странами ЕС“, - добавил он.

„В европейском, и особенно в региональном контексте, экономические прогнозы на 2024 год и последующие два года благоприятны для Литвы. Литва входит в число стран ЕС, демонстрирующих здоровый рост и контролируемую инфляцию, где рост заработной платы продолжается, хотя и несколько медленнее. Ожидается, что несколько сократившиеся инвестиции снова начнут увеличиваться в 2025 году и продолжатся в 2026 году за счет инвестиций, финансируемых ЕС, и смягчения денежной политики“, - сказал эксперт.

Ожидается, что реальный ВВП Литвы в 2024 году вырастет на 2,2 проц., а в 2025 и 2026 годах – по 3 проц. Хотя в настоящее время инфляционный процесс замедляется, ожидается, что в 2025 и 2026 годах инфляция снова вырастет – она достигнет 1,7 проц. и 1,6 проц. соответственно.

Прогнозируется, что дефицит госсектора в дальнейшем будет постепенно увеличиваться с 2,0 проц. в 2024 году до 2,4 проц. в 2025 году и до 2,6 проц. в 2026 году.

Как указано в прогнозе, опубликованном ЕК, ожидается, что в этом году ВВП в Евросоюзе (ЕС) вырастет на 0,9 проц., а в еврозоне – на 0,8 проц. Ожидается, что в следующем году экономическая активность в ЕС и еврозоне ускорится до 1,5 проц. и 1,3 проц. соответственно.