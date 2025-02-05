Еврокомиссия ужесточает контроль импорта через AliExpress, Shein, Temu и другие зарубежные маркетплейсы

Как отмечает Еврокомиссия, в прошлом году в ЕС поступило около 4,6 млрд грузов с заявленной стоимостью менее 150 евро, то есть сотрудники таможни обрабатывали около 12 млн таких посылок ежедневно. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с 2023 годом и втрое по сравнению с 2022-м.

При этом, уверены в Брюсселе, многие из этих товаров не отвечали европейским стандартам качества, что в свою очередь дает иностранным производителям конкурентное преимущество над местными. Резкий рост числа посылок также оказывает давление на таможенные службы и другие ведомства.